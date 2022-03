Τούρκος οπαδός πυροβόλησε την τηλεόρασή του επειδή έχασε το πέναλτι ο Γιλμάζ

Απίστευτη αντίδραση του Τούρκου οπαδού βλέποντας τον ημιτελικό των μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Τουρκία.

Τη στιγμή που ο Τούρκος ποδοσφαιριστής Γιλμάζ έχασε το πέναλτι και την ευκαιρία να ισοφαρίσει σε 2-2 την Πορτογαλία στον ημιτελικό των μπαράζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπατριώτης του παρακολουθώντας τον αγώνα, πυροβόλησε την οθόνη της τηλεόρασής του.

Μάλιστα όπως δείχνει το βίντεο περίμενε να το χάσει ο 36χρονος επιθετικός της Λιλ, αφού σημάδευε από πριν την τηλεόρασή του...

I don't think this Turkey fan took the Yilmaz penalty miss very well..



@HerkesBunupic.twitter.com/jrqHQ7RiPz

— Oddschanger (@Oddschanger) March 25, 2022