Τραγωδία στο Μεξικό: 17 νεκροί από τα μεγάλα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου

Ρεπορτάζ στο Μεξικό κάνουν λόγο για 17 νεκρούς από τα επεισόδια του ποδοσφαιρικού αγώνα Κουερετάρο – Άτλας

Σοκάρουν τα νέα από το Μεξικό για τα άγρια επεισόδια που σημειώθηκαν ανάμεσα στους οπαδούς των ομάδων Κουερετάρο – Άτλας.

Επίσημα οι Αρχές στο Μεξικό αναφέρουν πως υπάρχουν 22 σοβαρά τραυματίες, ωστόσο τα ΜΜΕ της χώρας σε ρεπορτάζ τους κάνουν λόγο για 18 νεκρούς από τα επεισόδια στον ποδοσφαιρικό αγώνα!



Παιδιά και γυναίκες έτρεχαν να σωθούν

Στα βίντεο που έχουν διαρρεύσει, ιδιαίτερα στο twitter, φαίνονται αρκετά παιδιά και γυναίκες να τρέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να σωθούν από την αγριότητα των οπαδών.

Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, ωστόσο από το Μεξικό έχει γίνει γνωστό πως αρκετοί από τους τραυματίες οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Καταγγελίες για την Αστυνομία

Μάλιστα στο Μεξικό υπάρχουν καταγγελίες για την καθυστερημένη παρέμβαση της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ξεφύγει η κατάσταση.

Χαρακτηριστικό είναι και ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στα social media, στο οποίο ένας αστυνομικός μιλάει ή κάνει πως μιλάει στο τηλέφωνο ενώ από πίσω του τρέχουν οι οπαδοί για να δημιουργήσουν επεισόδια…

Ζητούν εξηγήσεις Ομοσπονδία και ομάδες

Η Μεξικανική Liga ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των αγώνων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν σήμερα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος του Μεξικού.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη συνάντηση μεταξύ της Κερέταρο και της Άτλας Γκουανταλαχάρα, όπως δήλωσαν οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, διαψεύδοντας φήμες στα κοινωνικά δίκτυα που κάνουν λόγο για αρκετούς θανάτους.

Οι συμπλοκές στην κερκίδα ξεκίνησαν στο 63ο λεπτό του αγώνα. Οι λιγοστοί άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου άφησαν το κοινό να καταφύγει στον αγωνιστικό χώρο που προκάλεσε την άμεση διακοπή της συνάντησης. Στο γήπεδο, οι οπαδοί συνέχισαν να συμπλέκονται καθώς οικογένειες με παιδιά προσπαθούσαν να προστατέψουν τον εαυτό τους.

«Οι υπεύθυνοι για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο γήπεδο θα τιμωρηθούν υποδειγματικά», αντέδρασε ο πρόεδρος της μεξικανικής Football League, Μίκελ Αριόλα.

Ο σύλλογος της Άτλας ζήτησε σε ανακοίνωσή του να διεξαχθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ευθύνες. Ο σύλλογος του Κερετάρο καταδίκασε επίσης αυτές τις πράξεις βίας στο γήπεδό του.

They had to take off the little boys shirt so he wouldn’t be attacked by the fans of the other team. The scenes out of the Atlas vs Queretaro game are gruesome. pic.twitter.com/1xb5ZtvWDw