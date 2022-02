Xειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τριτοκοσμικές συνθήκες στο Πεκίνο – Κρύο, πείνα και αυστηρό lockdown

Eξαιρετικά δύσκολες συνθήκες καταγγέλλουν οι αθλητές που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, εκφράζοντας στους διοργανωτές «τσουνάμι» παραπόνων.

Το Πεκίνο ξεκίνησε τους Χειμερινούς Αγώνες με την υπόσχεση οτι οι Αγώνες θα ήταν «εξορθολογισμένοι, ασφαλείς και υπέροχοι». Ορισμένοι έσπευσαν να επικρίνουν τις προσπάθειες της Κίνας να εξασφαλίσει μία διοργάνωση προστατευμένη απο τον ιό, πολλοί συμμετέχοντες ωστόσο λένε ότι ζουν και εκπαιδεύονται σε άσχημες συνθήκες, και πιέζουν τους διοργανωτές για βελτιώσεις.

Η σουηδική αποστολή ζήτησε να διεξαχθούν οι αγώνες της χιονοδρομίας αντοχής νωρίτερα την ίδια μέρα για να προστατευθούν οι αθλητές από τις χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς η Σουηδή αθλήτρια Frida Karlsson εθεάθη να τρέμει και να καταρρέει στο τέλος του αγώνα της το Σάββατο .

Σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -20C βαθμούς Κελσίου. Ο υδράργυρος έδειχνε -13 βαθμούς Κελσίου όταν η Κάρλσον αγωνίστηκε το Σάββατο, αλλά ο αρχηγός της ομάδας Άντερς Μπιστρόεμ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι θερμοκρασίες ήταν πιο κοντά στους -31 βαθμούς Κελσίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σφορδρότητα του ανέμου.

«Έχουμε τα όρια του κρύου, αλλά δεν ξέρω αν λάμβάνει υπ’όψην και το φαινόμενο του ανέμου», είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Κυριακή.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το χειριστώ»

Η απογοήτευση φουντώνει εν τω μεταξύ με αφορμή τη σύγχυση γύρω από τους κανόνες απομόνωσης της Covid-19. Η Κίνα έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσει τον κορονοϊό εκτός της διοργάνωσης- απαγορεύοντας τους ξένους θεατές και την πώληση εισιτηρίων στο ευρύ κοινό. Τα μέσα ενημέρωσης, οι αθλητές και οι παρατηρητές κρατούνται σε ξεχωριστές «περιοχές με φούσκες», με τους κανόνες να λένε ότι όποιος εισέρχεται σε αυτές τις φυσαλίδες πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένος ή να περάσει 21 ημέρες σε καραντίνα.

Οι κανόνες ορίζουν επίσης ότι όσοι έχουν συμπτώματα θα μεταφέρονται σε καθορισμένο νοσοκομείο και όσοι είναι ασυμπτωματικοί θα παραμείνουν σε μονάδα απομόνωσης. Όσοι έχουν μολυνθεί θα παραμείνουν σε απομόνωση έως ότου το τεστ είναι αρνητικό δύο φορές με διαφορά 24 ωρών. Μετά από αυτό, θα ειναι ελεύθεροι να ενταχθούν ξανά στη «φούσκα».

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, η Βελγίδα αθλήτρια στο σκέλετον (αγωνιστικό έλκηθρο) Kim Meylemans ανέβασε ένα βίντεο…απελπισίας στο Instagram ,όπου εμφανίζεται να κλαίει, ισχυριζόμενη ότι είχε μεταφερθεί από τη μια εγκατάσταση απομόνωσης στην άλλ«Δεν είμαστε καν σίγουροι ότι θα μου επιτραπεί ποτέ να επιστρέψω στο [ολυμπιακό] χωριό», είπε σε ένα βίντεο. «Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να αντέξω άλλες 14 ημέρες και τους Ολυμπιακούς Αγώνες ενώ βρίσκομαι σε αυτή την απομόνωση».



Η ΔΟΕ αργότερα ανέφερε σε δήλωση ότι θα της παραχωρηθεί ένα δωμάτιο στο Ολυμπιακό Χωριό και ότι ήταν «έτοιμη να [την] στηρίξει». Η Πολωνή ταχύαθλος Natalia Maliszewska ισχυρίστηκε επίσης ότι απελευθερώθηκε απροσδόκητα από την καραντίνα το βράδυ πριν από έναν προκριματικό αγώνα, για να επιστρέψει σε απομόνωση ώρες πριν από τον αγώνα, μετά από θετικό τεστ Covid-19.

«Δεν πιστεύω σε τίποτα πια. Σε καμία δοκιμή. Χωρίς παιχνίδια. Είναι ένα μεγάλο αστείο για μένα», έγραψε στο Twitter στα πολωνικά.

Διαμαρτυρίες και για το λιγοστό φαγητό

Η Ρωσίδα αθλήτρια του δίαθλου Βαλέρια Βασνέτσοβα εξέφρασε την απογοήτευσή της για το φαγητό που παρέχεται στην απομόνωση, δημοσιεύοντας στο Instagram αυτό που είπε ότι ήταν «πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό εδώ και πέντε ημέρες».

Η εικόνα του γεύματος -απλά ζυμαρικά, πατάτες, καμένο κρέας σε κόκαλο χωρίς λαχανικά- καταγράφηκε από ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

