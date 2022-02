Google doodle: Αφιερωμένο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου

Αφιερωμένο στην έναρξη των 24ων Χειμερινών Ολυμπιακών είναι το Google doodle, την Παρασκευή. Διοργανώτρια πόλη είναι το Πεκίνο, από όπου απόψε ο πλανήτης θα παρακολουθήσει μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Κινέζου δημιουργού Ζαν Γιμού, με στοιχεία της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας, μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Σήμερα (14.00 ΕΡΤ2) ο πλανήτης θα παρακολουθήσει την τελετή έναρξης, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Κινέζου δημιουργού Ζαν Γιμού, με στοιχεία της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας, μέσα σε ένα χειμωνιάτικο τοπίο.

Την έναρξη των Αγώνων θα τελέσει ο Σι Τζιπινγκ, πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ΓΓ του ΚΚΚ.

Στο κλίμα των Αγώνων μας εισάγει και το βίντεο με τίτλο «Every rise, every fall, every victory – we’re in it together» και #StrongerTogether.

Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από 2.800 αθλητές και ανάμεσά τους θα βρεθούν πέντε Έλληνες. Αναλυτικότερα, την εθνική ομάδα απαρτίζουν οι Απόστολος Αγγέλης (Δρόμοι Αντοχής), Γιάννης Αντωνίου (Αλπικό Σκι), Μαρία Ντάνου (Δρόμοι Αντοχής), Νεφέλη Τίτα (Δρόμοι Αντοχής) και Μαρία Ελένη Τσιόβολου (Αλπικό Σκι).

Τα αθλήματα που περιλαμβάνονται είναι:



Άλμα με σκι

Αλπικό σκι

Βόρειο σύνθετο

Δίαθλο

Ελεύθερο σκι

Έλκηθρο

Καλλιτεχνικό Πατινάζ

Κέρλινγκ

Λουτζ

Πατινάζ ταχύτητας

Πατιναζ μικρής πίστας

Σκέλετον

Σκι αντοχής

Χιονοσανίδα

Χοκεϊ επί πάγου