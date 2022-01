Αυστραλία: Σπάει τη σιωπή του ο Τζόκοβιτς - Το μήνυμα του

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπασε τη σιωπή του μέσα από το ξενοδοχείο στην Αυστραλία όπου βρίσκεται σε καραντίνα αναφέρει το sky news.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη συνεχή υποστήριξή τους, καθώς περιμένει το αποτέλεσμα της έφεσης για την απέλασή του, λόγω των κανόνων για τον κορωνοϊό στην Αυστραλία.

Σε μήνυμά του προς τους υποστηρικτές στο Instagram, το νούμερο ένα στο τένις έγραψε: "Ευχαριστώ τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για τη συνεχή υποστήριξή σας. Το αισθάνομαι και το εκτιμώ πολύ".

Και σε ένα μήνυμα γραμμένο στα σερβικά, τόνισε: "Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τη Σερβία και όλους τους καλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που μού στέλνουν υποστήριξη. Ευχαριστώ τον αγαπητό Θεό για την υγεία."

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, δήλωσε ότι γίνεται έρευνα σχετικά με τις βίζες και άλλων ξένων αθλητών του τένις, μετά του Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Άντριους σχολίασε ότι ο Τζόκοβιτς "δεν κρατείται αιχμάλωτος" στη χώρα, και ότι είναι "ελεύθερος να φύγει" ανά πάσα στιγμή.

"Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν είναι εγκληματίας, τρομοκράτης ή παράνομος μετανάστης, αλλά έχει αντιμετωπιστεί ως τέτοιος από τις αυστραλιανές αρχές, γεγονός που προκαλεί ευνόητα την αγανάκτηση των υποστηρικτών του και των Σέρβων πολιτών", ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Σερβίας.VIDEO: 'Djokovic is not being held captive'.



Australian Home Affairs minister Karen Andrews says tennis star Novak Djokovic is "not being held captive" in the country and that he is "free to leave" at any time pic.twitter.com/UzPs4HKr5t

— AFP News Agency (@AFP) January 7, 2022

