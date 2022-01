Υπουργός Εσωτερικών Αυστραλίας: Ο Τζόκοβιτς είναι ελεύθερος να φύγει όποτε θέλει

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, ανέφερε πως ο Τζόκοβιτς είναι ελεύθερος να φύγει από τη χώρα όποτε θέλει και κανένας δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραμένει σε μία δομή στη Μελβούρνη λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει με τη visa του. Το δικαστήριο ενέκρινε την προσωρινή παραμονή του Σέρβου στην Αυστραλία μέχρι το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας (10/1). Για την ακρίβεια μέχρι τις 16:00 (ώρα τοπική), ενώ θα παλέψει τη δικαίωσή του στο δικαστήριο.

Πάντως, η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Κάρεν Άντριους, τόνισε πως κανείς δεν θα σταματήσει κανείς τον Τζόκοβιτς απ' το να φύγει από τη χώρα, εάν αποφασίσει να μην κυνηγήσει την υπόθεση.

"Ο κ. Τζόκοβιτς δεν είναι κρατούμενος στην Αυστραλία, είναι ελεύθερος να φύγει όποτε θέλει. Επιλέγει να παραμένει και το έχουν αναλάβει οι συνοριακές Δυνάμεις" ανέφερε συγκεκριμένα.

VIDEO: 'Djokovic is not being held captive'.



