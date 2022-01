Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Κρίστιαν Έρικσεν: Πέθανα για πέντε λεπτά

Ο Κρίστιαν Έρικσεν παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά τη σοκαριστική περιπέτεια της υγείας του σε τηλεοπτικό σταθμό της Δανίας, όπου δήλωσε πως ήταν νεκρός για πέντε λεπτά. Επίσης ευχαρίστησε όλον τον κόσμο για τη συμπαράσταση.

Ο εφιάλτης ευτυχώς πέρασε, αφού για μερικά λεπτά ο ηγέτης της εθνικής Δανίας παρέμενε αναίσθητος στο χορτάρι, προκαλώντας πανικό κι ανησυχία προς τους οπαδούς στην κερκίδα, τους συμπαίκτες του, και τους τηλεθεατές που παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Ο Κρίστιαν Έρικσεν ξύπνησε χάρη στην άμεση κινητοποίηση του Σίμον Κιάερ και του ιατρικού επιτελείου, πέρασε το απαραίτητο διάστημα ξεκούρασης κι αποθεραπείας κοντά στην οικογένειά του.

Ο πρώην παίκτης της Ίντερ, από την οποία αποτέλεσε παρελθόν, λόγω του κανονισμού που απαγορεύει σε ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται με βηματοδότη, περιέγραψε το συγκινητικό κύμα συμπαράστασης που έλαβε όσο βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά και τα πέντε λεπτά στα οποία δεν ήταν εν ζωή κι ευχαρίστησε βαθιά τον κόσμο που τον στήριξε στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του:

«Ήταν φανταστικό το ότι τόσοι άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να μου γράψουν ή να μου στείλουν λουλούδια. Είχε αντίκτυπο σε τόσους πολλούς ανθρώπους και αισθάνθηκαν ότι πρέπει να το γνωρίζουμε εγώ και η οικογένειά μου. Αυτό με έκανε πολύ χαρούμενο. Στο νοσοκομείο, συνεχώς μου έλεγαν ότι έστελναν κι έστελναν λουλούδια. Ήταν περίεργο διότι δεν περίμενα ότι ο κόσμος θα μου έστελνε λουλούδια.

Διότι για πέντε λεπτά ήμουν νεκρός. Ευχαρίστησα από κοντά ορισμένους ανθρώπους που με βοήθησαν πολύ, τους γιατρούς, τους συμπαίκτες μου και τις οικογένειές τους», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη, μέρος της οποίας ανέβασε στο twitter με την παρακάτω λεζάντα:

«Πέρασε καιρός. Ελπίζω αυτό το βίντεο να εξηγεί πώς νιώθω για όλα τα μηνύματα, τα γράμματα, τα mail, τα λουλούδια, τις σκέψεις και όλα όσα έλαβα τους τελευταίους μήνες. Σας ευχαριστώ για αυτή την αγάπη».

It’s been a while.

I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got!

Thank you for all the pic.twitter.com/0uvmvsn5D8