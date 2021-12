Είναι το φαβορί στο «Ντραγκάο»

Γεμάτο αναμετρήσεις το κουπόνι και σήμερα με την Αγγλία να έχει δράση τόσο στην Πρέμιερ όσο και στην Τσάμπιοντσιπ, ενώ στην Πορτογαλία ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι της Πόρτο με την Μπενφίκα.

Αγγλία

Στην Πρέμιερ Λιγκ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Μπέρνλι της μόλις μίας ήττας στα τελευταία 5 παιχνίδια της. Οι γηπεδούχοι με τον Ράγκνικ στον πάγκο τους έχουν γίνει πιο σφιχτοί αμυντικά, έρχονται από 3 σερί under 2,5. Η Μπέρνλι δύσκολα ανοίγει τα παιχνίδια της καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έχει μόλις ένα Over 2,5 στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Περιμένουμε ένα ματς κλειστό με λίγες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες, αφού η Μπέρνλι κατά κύριο λόγο προσπαθεί να καταστρέψει το παιχνίδι του εκάστοτε αντιπάλου και αν της βγει στην αντεπίθεση να σκοράρει. Το under 2,5 σε αποδόσεις αουτσάιντερ (2,20) αξίζει την προσοχή μας και θα είναι επιλογή μας.

Στην Τσάμπιοντσιπ η Μπόρνμουθ βρίσκεται σε παρατεταμένο ντεφορμάρισμα το έδειξε και απέναντι στην ΚΠΡ την οποία ναι μεν κέρδισε αλλά η εμφάνιση της ήταν αρκετά μέτρια. Στην έδρα της που παρουσίαζε ένα εξαιρετικό πρόσωπο κάνει νερά στην τελευταία εξάδα παιχνιδιών της έχοντας γνωρίσει δύο φορές την ήττα. Πιο ξεκούραστη η Κάρντιφ και με θετική εικόνα εκτός έδρας έχοντας μόλις μία ήττα στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Προβάδισμα στο διπλό το οποίο όμως θέλει και κάλυψη, με την διπλή ευκαιρία του 2,20 να δείχνει μια συνετή επιλογή.

Πορτογαλία

Στην Πορτογαλία η Πόρτο υποδέχεται την Μπενφίκα στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Πριν μια βδομάδα τέθηκαν αντιμέτωπες για το Κύπελλο με την Πόρτο να κάνει περίπατο κερδίζοντας με 3-0. Η κατάσταση στην Μπενφίκα μυρίζει μπαρούτι ο προπονητής της Ζεσούς απολύθηκε, ενώ έχει και πάρα πολλά προβλήματα απουσιών αφού ο ηγετικός στόπερ Οταμέντι είναι τιμωρημένος ενώ θετικός στον κορονοϊό βγήκε και ο παικταράς Γκριμάλντο. Μόλις 2 ήττες έχει την τελευταία δεκαετία η Πόρτο στο Νταγκάο απέναντι στους αετούς της Μπενφίκα, επιλογή μας θα είναι ο άσσος σε απόδοση 1,72.

Μπόρνμουθ - Κάρντιφ (Πέμπτη)

Ώρα έναρξης: 21:45

Επιλογή: Χ2

Απόδοση: 2,20

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη)

Ώρα Έναρξης: 22:15

Επιλογή: Under 2,5

Απόδοση: 2,20

Πόρτο - Μπενφίκα (Πέμπτη)

Ώρα Έναρξης: 23:00

Επιλογή: 1

Απόδοση: 1,72

«Το παραπάνω κείμενο αποτελεί τη στοιχηματική πρόταση της ημέρας και δεν αποτελεί προτροπή παιχνιδιού».