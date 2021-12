Χριστούγεννα στο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ

Σε συνθήκες κανονικότητας επιστρέφει, σταδιακά, ο ΠΑΟΚ. Μετά από 12 ημέρες, ουσιαστικά, απραξίας ο «Δικέφαλος» μπαίνει σε διαδικασία προπονήσεων και προετοιμασίας για αγωνιστική δράση.

Στο PAOK Sports Arena, ειδικότερα, βρέθηκε σήμερα το πρώτο γκρουπ παικτών και προπονητών που «χτυπήθηκε», εσχάτως, από τον κορονοϊό, έχοντας υποβληθεί νωρίτερα όλοι στα απαραίτητα τεστ ανίχνευσης Covid-19, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν αρνητικό.

Συνολικά, τη δεδομένη στιγμή, 8 είναι οι καλαθοσφαιριστές που μπορούν να δηλώνουν παρουσία στο «Παλατάκι», ακολουθώντας περισσότερο ατομικό πρόγραμμα. Στο γήπεδο οι «ασπρόμαυροι» θα βρεθούν και αύριο, Ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο ΠΑΟΚ, υπενθυμίζεται, έχει εντός έδρας ευρωπαϊκή υποχρέωση στις 29/12. Πρόκειται για το εξ’ αναβολής παιχνίδι, για το Basketball Champions League, με αντίπαλο την Ιγκοκέα, το οποίο θα καθορίσει την πρόκρισή του ως 2ος ή 3ος στα play-in της διοργάνωσης από τον 5ο όμιλο.

Ο «Δικέφαλος», εφόσον κερδίσει τους Βόσνιους, θα τερματίσει δεύτερος και θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια, με πλεονέκτημα έδρας (best of three), την Οστάνδη, ενώ αν ηττηθεί θα προκριθεί τρίτος και θα τεθεί, με μειονέκτημα έδρας, απέναντι στη Στρασμπούρ.

