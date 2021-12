Champions League: Αυτά είναι τα ζευγάρια από την επανάληψη της κλήρωσης-φιάσκο

Μετά τη σοβαρή γκάφα στην αρχική κλήρωση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και τις αντιδράσεις, η UEFA προχώρησε στην επανάληψη της διαδικασίας.

Η νέα κλήρωση έγινε στις 16:00 και προέκυψαν τα νέα ζευγάρια.

Tο Παρί – Ρεάλ, με τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται για δύο ακόμα μάχες με τους μερένγκες μετά από τόσες που είχε δώσει τόσα χρόνια ως παίκτης της Μπαρτσελόνα και τον Σέρχιο Ράμος να συγκρούεται με το παρελθόν του.

Αναλυτικά τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των 16 του Champions League:



Η αιτία της επανάληψης της κλήρωσης

Νωρίτερα έντονες αντιδράσεις σε όλη τα ευρωπαϊκά Μέσα έχουν ξεσπάσει μετά το σοβαρό λάθος που έγινε κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ!

Η μεγάλη γκάφα που έγινε με το ζευγάρωμα της Βιγιαρεάλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ οι δυο τους έχουν παίξει στους φετινούς ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μπάχαλο.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.