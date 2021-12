Formula 1: Παγκόσμιος πρωταθλητής o πιλότος της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Τερμάτισε σήμερα (12/12) στην πρώτη θέση στο γκραν πρι του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 22ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με τον Φερστάπεν να ξεπερνά τον Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) στον τελευταίο γύρο, μετά από συναρπαστικό αγώνα, στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!



WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!



A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX