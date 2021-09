Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευχήθηκε με ένα τρυφερό μήνυμα μέσω tweet στη σύντροφό του για τα γενέθλιά της

Η Μαράια έγινε 29 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της μαζί με τον σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, ο οποίος της έγραψε: “Χρόνια πολλά αγάπη μου. Ελπίζω τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα”

Happy birthday my love may your dreams come true @mariahdanae15 pic.twitter.com/2GOwxckzUi

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 17, 2021