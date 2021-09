Formula 1: Σφοδρή σύγκρουση του Φερστάπεν με τον Χάμιλτον

Τρομακτικό είναι το βίντεο από τη σύγκρουση του Χάμιλτον με τον Φερστάπεν το Grand Prix της Ιταλίας.

Συγκεκριμένα, μετά το πιτ στοπ του Βρετανού, οι δύο τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους και ολοκλήρωσαν πρόωρα την κούρσα τους. Κανείς από τους δύο δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, με το μονοθέσιο του Ολλανδού να ανεβαίνει πάνω σ’ αυτό του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και βγήκαν δίχως προβλήματα.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

