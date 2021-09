Είναι πιο μαύρος και από το κοστούμι του: Ρατσιστικό σχόλιο δημοσιογράφου για τον Εντουάρντο Καμαβινγκά

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ισπανία με το ρατσιστικό σχόλιο της δημοσιογράφου, Λορένα Γκονζάλεθ, για τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Η γνωστή δημοσιογράφος και αναλύτρια του ισπανικού RTVE, θεωρώντας πως το μικρόφωνο της είναι κλειστό «συνελήφθη» επ’ αυτοφώρω να λέει: «αυτός ο τύπος είναι πιο μαύρος από το κοστούμι του».

Το ρατσιστικό σχόλιο βγήκε στον αέρα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του 18χρονου Γάλλου από τη Ρεάλ, την περασμένη Τετάρτη.

Δημόσια συγγνώμη

Από την πλευρά του ο σταθμός καταδίκασε τα σχόλια της Γκονζάλεθ, ενώ ζήτησε δημόσια συγνώμη και τον νεαρό ποδοσφαιριστή: “Έδειξαν έλλειψη σεβασμού (τα σχόλιά της) και ήταν ακατάλληλα για δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά τον σάλο που ξέσπασε και η ίδια η δημοσιογράφος απολογήθηκε μέσω των social media: “Το σχόλιό μου που έγινε χωρίς κακία ή έλλειψη σεβασμού προς τον παίκτη, ήταν σίγουρα ατυχές. Ήταν μια σύγκριση που θα μπορούσα να είχα κάνει για κάθε άνθρωπο, κάθε χρώματος. Ωστόσο, σε καιρούς περίεργους και δύσκολους, τα Μέσα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη να βοηθήσουν στην μάχη κατά του ρατσισμού και της ανισότητας”.

This is what Lorena Gonzalez on Camavinga’s signing for Madrid :

“This guy is blacker than his suit, huh? “



Racist or not, why even think of making that comment?

She got arrested… pic.twitter.com/8HFQYwXhAt