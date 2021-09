Ξεσηκώθηκαν οι οπαδοί: Το seχ tape που χάλασε την κλεισμένη μεταγραφή

Η μεταγραφή του Σέρχι Ένριτς στη Σάλκε χάλασε καθώς οι οπαδοί της γερμανικής ομάδας ξεσηκώθηκαν.

Ο Σέρχι Ένριτς τα είχε σχεδόν όλα έτοιμα, καθώς ο πρώην παίκτης της Έιμπαρ είχε συμφωνήσει σε όλα με τη Σάλκε.

O 31χρονος Ισπανός επιθετικός είχε ήδη μεταβεί στο Γκελζεκίρχεν για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, όμως υπολόγιζε χωρίς τους οπαδούς της γερμανικής ομάδας.

Schalke were close to signing Sergi Enrich on a free transfer, but the move fell through after Schalke fans erupted in protest.



The reason? Enrich filmed him and his teammate Antonio Luna having sex with a woman, and then distributed the video without her consent. pic.twitter.com/o70o2lKnt9

— Zach Lowy (@ZachLowy) September 9, 2021



Για όλα φταίει το sεx tape

O Ένριτς το 2016 με τον παλιό του συμπαίκτη, Αντόνιο Λούνα, πρωταγωνίστησαν σε ένα sεx tape με μια κοπέλα. Έκαναν όμως το λάθος να το δημοσιοποιήσουν και αμφότεροι καταδικάστηκαν σε δυο χρόνια φυλάκιση.

Εντέλει, απέφυγαν τη φυλακή, καθώς δήλωσαν ένοχοι και συμφώνησαν να αποζημιώσουν οικονομικά το θύμα.

Όπως και να ‘χει, οι οπαδοί της Σάλκε ξεσηκώθηκαν και απαίτησαν από τον σύλλογο να μην προχωρήσει στην απόκτησή του, όπως και έγινε.

«Ενδιαφερθήκαμε για την απόκτηση του Σέρχι Ένριτς ως ελεύθερου, όμως τελικά δεν θα προχωρήσουμε στη μεταγραφή» ανέφερε το tweet της γερμανικής ομάδας.

ℹ Hemos estado interesados en la contratación de Sergi Enrich como agente libre, pero nos hemos posicionado en contra de su fichaje. #S04

— FC Schalke 04 (@s04_es) September 8, 2021

