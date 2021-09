Η εντυπωσιακή άφιξη του Ρονάλντο στην προπόνηση της Γιουνάιτεντ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ξεκινήσει προπονήσεις με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Η ανυπομονησία την Αγγλία είναι μεγάλη και τα ΜΜΕ καταγράφουν κάθε του κίνηση, ακόμη και την είσοδο και την έξοδό του από το προπονητικό κέντρο των “κόκκινων διαβόλων”.

Η τελευταία παρουσία του εκεί πάντως έγινε viral για το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ. Ο Ρονάλντο κατέφθασε οδηγώντας μια Lamborghini Urus, αξίας 186.304 χιλιάδων ευρώ.

Cristiano Ronaldo turning up to Manchester United training this morning. pic.twitter.com/raEiuQCJRU

— Football Daily (@footballdaily) September 8, 2021

