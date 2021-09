Ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι εδώ, διαφορετικός αλλά εδώ

Μου λείπει ο Μάικλ κάθε μέρα, αλλά είναι εδώ. Διαφορετικός, αλλά εδώ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα του Μικ Σουμάχερ, ανέφερε ότι “μου λείπει ο Μάικλ κάθε μέρα, αλλά είναι εδώ. Διαφορετικός, αλλά εδώ”, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ακόμη γίνονται προσπάθειες για να επανέλθει όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix όμως, αναμένεται να ρίξει περισσότερο “φως” γύρω από τη ζωή του Γερμανού θρύλου της Formula 1 και ήδη κυκλοφορούν σπάνιες δηλώσεις της συζύγου του Κορίνα.

Οι δηλώσεις της Κορίνα Σουμάχερ

«Ακόμα μου δείχνει πόσο δυνατός είναι κάθε μέρα. Πάντα τα καταφέρναμε με ασφάλεια στους αγώνες του. Αυτός είναι ο λόγος που ήμουν σίγουρη ότι είχε μερικούς φύλακες αγγέλους που τον παρακολουθούσαν. Δεν ξέρω αν ήταν απλώς ένα είδος προστατευτικού τοίχου που το στήσαμε μόνοι σας ή είναι επειδή ήμασταν κατά κάποιο τρόπο αφελής, αλλά απλά δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι κάτι θα μπορούσε να συμβεί στον Μάικλ».

Για το ατύχημα: «Ήταν πραγματικά μια μεγάλη ατυχία. Όλη η κακή τύχη που θα μπορούσε να έχει κανείς στη ζωή του».

Για τη ζωή τους σήμερα: «Προσπαθούμε να συνεχίσουμε ως οικογένεια, όπως θα άρεσε και εξακολουθεί να αρέσει στον Μίκαελ. Ζούμε μαζί στο σπίτι. Κάνουμε θεραπεία. Κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κάνουμε τον Μίκαελ καλύτερα και να βεβαιωθούμε ότι είναι άνετος. Συνεχίζουμε τη ζωή μας: “τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά” όπως έλεγε πάντα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να συνεχίσει να απολαμβάνει την ιδιωτική του ζωή όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε, τώρα προστατεύουμε εμείς τον Μίκαελ».

