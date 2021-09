Μαρία Σάκκαρη: Iστορική πρόκριση στα προημιτελικά του US Open

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκκαρη δεν θα μπορούσε να χάσει. βρέθηκε πίσω στα σετ από την Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο 7 στον κόσμο και νικήτρια του τουρνουά το 2019), αλλά έφερε… τούμπα την πρόκρισή (2-1). Πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του US Open και θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα. Με πρόβλημα στον αριστερό μηρό αγωνίστηκε η Καναδή, στον ιστορικό αγώνα που ολοκληρώθηκε μετά τις 2 τα ξημερώματα, ώρα Νέας Υόρκης,

Για πρώτη φορά στην καριέρα της και δεύτερη φορά σε Grand Slam, η Μαρία Σάκαρη κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά. Η εντυπωσιακή Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε πίσω στα σετ από την Μπιάνκα Αντρεέσκου, αλλά δεν το έβαλε… κάτω και πέτυχε την ανατροπή (6-7 (2-7), 7-6 (8-6) και 6-3) -μπροστά στην μητέρα της- παίρνοντας το “εισιτήριο” στους “8” του Major τουρνουά.

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Μαρία Σάκκαρη, μετά την ιστορική της πρόκριση στα προημιτελικά του US Open Όλα όσα δήλωσε στο flash interview.

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε με ανατροπή 2-1 την Μπιάνκα Αντρεέσκου και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του US Open, σε ματς που ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες “μάχης”.

Αν και έβγαλε αρκετές κραυγές κατά τη διάρκεια του αγώνα, μόλις πέτυχε τον τελευταίο πόντο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έπεσε στα γόνατα προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι πέτυχε.

Αφού συνεχάρη την αντίπαλό της, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, δείχνοντας δακρυσμένη.

Να αναφέρουμε ότι μετά από τη συγκεκριμένη νίκη, η Σάκκαρη αναμένεται να σκαρφαλώσει στο Νο 14 της παγκόσμιας κατάταξης (σ.σ. από Νο 18 που είναι τώρα), ισοφαρίζοντας το καλύτερο πλασάρισμα στο ranking της Λένας Δανιηλίδου (Μάιος 2003).

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs