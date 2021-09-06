Basket League Α1 ανδρών: Το πρόγραμμα της σεζόν 2021-22

06 Σεπτεμβρίου 2021 - 15:04 | Αθλητικά
Basket League Α1 ανδρών: Το πρόγραμμα της σεζόν 2021-22

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (6/9) στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ η κλήρωση της Basket League για την αγωνιστική περίοδο 2021-22. Το πρόγραμμα που προέκυψε έχει ως εξής:

1η αγωνιστική (02-10-2021) - 14η (15-01-2022)

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ

2η αγωνιστική (09-10-2021) - 15η (22-01-2022)

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΕΚ-ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΟΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

3η αγωνιστική (16-10-2021) - 16η (29-01-2022)

ΑΡΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ

ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

4η αγωνιστική (23-10-2021) - 17η (05-02-2022)

ΑΕΚ-ΑΡΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (30-10-2021) - 18η (05-03-2022)

ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΕΚ

ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

6η αγωνιστική (06-11-2021) - 19η (12-03-2022)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ

7η αγωνιστική (13-11-2021) - 20η (19-03-2022)

ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ

ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

8η αγωνιστική (20-11-2021) - 21η (26-03-2022)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ

ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ

9η αγωνιστική (04-12-2021) - 22η (02-04-2022)

ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΟΚ

ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ

10η αγωνιστική (11-12-2021) - 23η (09-04-2022)

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΚ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ

ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ

11η αγωνιστική (18-12-2021) - 24η (16-04-2022)

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΡΕΠΟ: ΑΕΚ

12η αγωνιστική (02-01-2022) - 25η (01-05-2022)

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΡΕΠΟ: ΛΑΥΡΙΟ

13η αγωνιστική (08-01-2022) - 26η (07-05-2022)

ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

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