Basket League Α1 ανδρών: Το πρόγραμμα της σεζόν 2021-22

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (6/9) στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ η κλήρωση της Basket League για την αγωνιστική περίοδο 2021-22. Το πρόγραμμα που προέκυψε έχει ως εξής:
1η αγωνιστική (02-10-2021) - 14η (15-01-2022)
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ
ΠΑΟΚ-ΛΑΥΡΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΕΠΟ: ΗΡΑΚΛΗΣ
2η αγωνιστική (09-10-2021) - 15η (22-01-2022)
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΑΕΚ-ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΥΡΙΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΟΚ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
3η αγωνιστική (16-10-2021) - 16η (29-01-2022)
ΑΡΗΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΕΚ
ΛΑΡΙΣΑ-ΛΑΥΡΙΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
4η αγωνιστική (23-10-2021) - 17η (05-02-2022)
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΟΚ
5η αγωνιστική (30-10-2021) - 18η (05-03-2022)
ΑΡΗΣ-ΛΑΥΡΙΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΡΙΣΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΟΚ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΕΚ
ΡΕΠΟ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
6η αγωνιστική (06-11-2021) - 19η (12-03-2022)
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΕΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΡΕΠΟ: ΛΑΡΙΣΑ
7η αγωνιστική (13-11-2021) - 20η (19-03-2022)
ΑΡΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ
ΡΕΠΟ: ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
8η αγωνιστική (20-11-2021) - 21η (26-03-2022)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΛΑΥΡΙΟ-ΑΕΚ
ΡΕΠΟ: ΑΡΗΣ
9η αγωνιστική (04-12-2021) - 22η (02-04-2022)
ΑΡΗΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΟΚ
ΛΑΡΙΣΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΥΡΙΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΕΚ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΕΠΟ: ΙΩΝΙΚΟΣ
10η αγωνιστική (11-12-2021) - 23η (09-04-2022)
ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΕΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΥΡΙΟ
ΡΕΠΟ: ΚΟΛΟΣΣΟΣ
11η αγωνιστική (18-12-2021) - 24η (16-04-2022)
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΛΑΥΡΙΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΡΕΠΟ: ΑΕΚ
12η αγωνιστική (02-01-2022) - 25η (01-05-2022)
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ
ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΡΕΠΟ: ΛΑΥΡΙΟ
13η αγωνιστική (08-01-2022) - 26η (07-05-2022)
ΑΡΗΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
ΛΑΥΡΙΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ