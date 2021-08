Οι νέες χρυσές συμφωνίες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η επένδυση στην Ready Nutrition, τα φρέσκα deals για το νέο αθλητικό ποτό, η φετινή αύξηση πωλήσεων της κατά 30% και ο σχεδιασμός για την ελληνική αγορά



Δεν αγάπησε το χρήμα περισσότερο από το μπάσκετ ποτέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ούτε το κυνήγησε ίσως, μαθημένος σε έναν λιτό τρόπο ζωής από τα φτωχά παιδικά του χρόνια.

Αυτό μάλλον ήρθε… μόνο του -απόρροια μιας εκπληκτικής αγωνιστικής πορείας, από το 2013 όταν ο ίδιος μπήκε στον «μαγικό κόσμο» του Ν.Β.Α.- και πλέον η επιτυχία ακολουθεί τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς παντού, ακόμα κι εκτός παρκέ.

Ο Greek Freak «εξαργυρώνει» κατά τον καλύτερο τρόπο τους κόπους του, κερδίζοντας ετησίως δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από το «χρυσό» συμβόλαιό του με τους Μπακς και τους χορηγούς του.

Το 2021 υπολογίζεται ότι θα φθάσει και ίσως ξεπεράσει τα 70 εκατ. δολ.

Τα λεφτά δεν πρέπει, όμως, να μένουν «στάσιμα» σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της αγοράς, ούτε απλά να «αποθηκεύονται» σε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά να επενδύονται, να «κινούνται».

Θέλοντας ή μη ο φετινός πρωταθλητής της «Μέκκας του μπάσκετ» με τα «ελάφια» του Ουισκόνσιν λειτουργεί και ως επιχειρηματίας, τομέα στον οποίο φαίνεται ότι αρχίζει να τα καταφέρνει όλο και καλύτερα.



Τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο των «off the court» δραστηριοτήτων του ύψους 2.11 μ. φόργουορντ των Μπακς βρίσκεται η εταιρεία Ready Nutrition, start up που ειδικεύεται στα προϊόντα αθλητικής διατροφής και είναι συνιδιοκτήτης της από τον Μάιο του 2020, μαζί με τον αστέρα του Αμερικανικού football (NFL) παίκτη των Los Angeles Rams, Aaron Donald και τον ιδρυτή και πρόεδρο της, Pat Cavanaugh, πρώην καλαθοσφαιριστή στο University of Pittsburgh.

Τα νέα της deal αυξάνουν τις πωλήσεις και τα έσοδα της με… μαθηματική πρόοδο, δημιουργώντας μεγαλύτερες προσδοκίες για το άμεσο μέλλον.

Η δημοφιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον χώρο του μπάσκετ βοηθά την Ready Nutrition να διευρύνει την γκάμα των συνεργασιών της με αμερικανικές ομάδες, όπως συνέβη προ ολίγων ημερών με αυτήν του Πανεπιστημίου Gonzaga (τους Bulldogs), η οποία βρέθηκε στον τελικό του φετινού Κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ (NCAA), «προθάλαμο» του Ν.Β.Α. για τους νεαρούς παίκτες του – και επέλεξε το προϊόν της για το επίσημο αθλητικό ποτό της.

Το business plan

Το business plan της επιχείρησης του Γιάννη προβλέπει ένα νέο κύκλο αναλόγων πολυετών συμφωνιών με πανεπιστημιακές και σχολικές teams, μα όχι μόνο. Προηγήθηκαν εκείνες με το UCLA και τον σύλλογο χόκεϊ των Bruins, ενώ η Ready Nutrition, έχει επιλεγεί και για την τροφοδοσία (official sports drink) αθλητικών οργανισμών και συνεδρίων.

Πέρυσι το κανάλι CNBC ανέφερε ότι τα έσοδα της έσπασαν το φράγμα των 100 εκατ. δολ. και τώρα οι ειδικοί του κλάδου αναμένουν ότι θα ανέβουν φέτος κατά 30%, με στόχο τα 200 εκατ. δολ.

Μεγάλο ποσοστό των κερδών της αποδίδεται στο λανσάρισμα του νέου αθλητικού της ποτού το 2021 –εδώ κι έξι μήνες-, αν και οι πελάτες της αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά άλλων προϊόντων της π.χ. πρωτεϊνικό νερό, μπάρες, σνακ από φυτικά υλικά και σκόνες πρωτεΐνης.

Αυτά είναι διαθέσιμα, ήδη, σε περισσότερα από 8.000 καταστήματα λιανικής στην Βόρεια Αμερική: σε επιλεγμένα παντοπωλεία-grocery stores, στα 474 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Giant Eagle και παράλληλα υπήρχαν συζητήσεις για να τοποθετηθούν στα ράφια των Albertsons (2.750 σημεία) και για την διάθεση τους μέσω Amazon.

Πρόσφατα η Ready Nutrition επεκτάθηκε σε ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές αγορές, με την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στον εμπορικό σχεδιασμό της για την πώληση των προϊόντων της (με αντιπρόσωπο την The Love Company Hellas) μη εξαιρουμένων των μεγάλων σούπερ μάρκετ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να έχει επενδύσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό στην εταιρεία για να γίνει μέτοχος της, ωστόσο, συμμετέχει και σε άλλους τομείς, από το δημιουργικό κομμάτι ενός προϊόντος και τον σχεδιασμό συσκευασιών μέχρι τις προωθητικές ενέργειες.

Τα άλλα εγχειρήματα

Πέρα από το εγχείρημα με την Ready Nutrition ο Greek Freak ενεργοποιείται επιχειρηματικά και στην ένδυση με δικά του brands όπως είναι γνωστό, λάνσαρε το καλοκαίρι το νέο (3ο) παπούτσι με την υπογραφή του σε συνεργασία με τον χορηγό του, τη Nike, εξαγόρασε προ ημερών μερίδιο μετοχών της ομάδας μπέιζμπολ της πόλης του, των Brewers και περιμένει τις… ανακοινώσεις της Disney για την ημερομηνία της πρεμιέρας της ταινίας με θέμα την ζωή του, από τα πολύ δύσκολα εφηβικά του χρόνια μέχρι την κατάκτηση της δόξας και του πλούτου.

Η κατάκτηση του τίτλου στο Ν.Β.Α. αν και πρόσφερε το ιδανικό φινάλε, υποχρέωσε τους παραγωγούς στην απαραίτητη αναδιαμόρφωση του φιλμ…

