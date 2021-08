Ο Μέσι έφτασε στο Παρίσι και αποθεώθηκε από τους φίλους της Παρί Σεν Ζερμέν

Στο «Παρκ ντε Πρενς» θα γίνει αύριο (11/8) το πρωί, στις 11 π.μ. τοπική ώρα (12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας) η επίσημη παρουσίαση του Λιονέλ Μέσι από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Αργεντινός άσος συμφώνησε σε όλα με τον γαλλικό σύλλογο και έφτασε νωρίτερα σήμερα στο Παρίσι, όπου εκατοντάδες φίλοι της ομάδας του περίμεναν στο αεροδρόμιο Μπουρζέ για να τον αποθεώσουν.

Φορώντας μία μπλούζα που έγραφε "Εδώ είναι Παρίσι", ο Μέσι χαιρέτησε χαμογελαστός τους συγκεντρωμένους φιλάθλους και αναχώρησε κατευθείαν, με προορισμό νοσοκομείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Εκεί, ο μέχρι πρότινος παίκτης της Μπαρτσελόνα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν βάλει την υπογραφή του στο -κατά τις πληροφορίες διετές- συμβόλαιο στο οποίο συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μάλιστα η Παρί λίγο νωρίτερα προανήγγειλε τη μεταγραφή με ένα βίντεο που δεν δείχνει βέβαια τον Μέσι αλλά βάζει στο κλίμα τον κόσμο της ομάδας για όσα θα ακολουθήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την ιπποτική ενέργεια από τον Νεϊμάρ που του παραχώρησε το νούμερο 10, ο Μέσι δεν δέχθηκε και πιθανότητα θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο 30 στην πλάτη. Αυτό με το οποίο τον γνωρίσαμε στα πρώτα του χρόνια στην Μπαρτσελόνα.

Lionel Messi waving to the PSG fans from the window of the airport in Paris pic.twitter.com/Sx7Y4LNGbt