Περίμεναν τον Μέσι στο Παρκ Ντε Πρενς αλλά έκανε μπάνιο στη βίλα του!

Εκατοντάδες φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν και φωτορεπόρτερ συγκεντρωμένοι έξω από το «Παρκ Ντε Πρενς» και στο αεροδρόμιο περίμεναν τον Λιονέλ Μέσι στο Παρίσι!

ΟΑργεντινός άσος στο Twitter που κυκλοφορεί από βίντεο παπαράτσι φαίνεται να διασκεδάζει στην πολυτελή βίλα του στη Βαρκελώνη, φορώντας το μαγιό του στην πισίνα.

Παρόλα αυτά όλοι περιμένουν τη συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία φαίνεται να έχει πάρει παράταση.



Lionel Messi has been pictured at his home in Barcelona ahead of his proposed move to Paris Saint-Germain pic.twitter.com/N7yo6XRkrT

Τις διαπραγματεύσεις έχει αναλάβει ο πατέρας και μάνατζερ του Μέσι μαζί με τους δικηγόρους του στο Παρίσι και μόλις επιτευχθεί το οριστικό deal, θα παρευρεθεί με σκοπό να ανακοινωθεί κι ο ίδιος.

