Ολυμπιακοί Αγώνες: Αντίο Τόκιο! Καλημέρα Παρίσι 2024

Η αυλαία των 32ων Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων έπεσε στο Τόκιο. Με μια όμορφη και λιτή τελετή οι Ιάπωνες ολοκλήρωσαν με επιτυχία ενδεχομένως το πιο δύσκολο τουρνουά στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Οι άνθρωποι, η ζωή, ο αθλητισμός βγήκαν νικητές σε αυτή τη μάχη στέλνοντας μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και ελπίδας.

Μέχρι και πριν από δύο μήνες ήταν αβέβαιο αν θα άρχιζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που εν τέλει ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αφήνοντας μια γλυκιά γεύση, ωραίες εικόνες, δυνατές στιγμές, συγκινήσεις, χαμόγελα, δάκρυα, μα κυρίως ελπίδα. Η φλόγα έσβησε αλλά η ζωή και ο αθλητισμός βγήκαν νικητές στο Τόκιο, που παρέδωσε την Ολυμπιακή σημαία στο Παρίσι για τη διοργάνωση του 2024 με την ευχή ότι η πανδημία θα έχει νικηθεί ολοκληρωτικά, ότι οι μάσκες θα αποτελούν μια ανάμνηση, ότι τα γήπεδα θα είναι και πάλι γεμάτα με κόσμο και ότι οι αθλητές θα μπορούν να φιλιούνται και να αγκαλιάζονται...

Καληνύχτα Τόκιο 2021, καλημέρα Παρίσι 2024.



Ακούστηκε ο εθνικός ύμνος

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης ο ελληνικός εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας.



Σημαιοφόρος ο Γιάννης Φουντούλης

Ο Γιάννης Φουντούλης, αρχηγός της Εθνικής πόλο που κατέκτησε στο ασημένιο μετάλλιο μπήκε πρώτος στο στάδιο κρατώντας την ελληνική σημαία. Δίπλα του βρισκόταν ο σημαιοφόρος της Ιαπωνίας και ακολούθησαν οι σημαίες των υπόλοιπων χωρών που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συνολικά στο τουρνουά πήραν μέρος 205 αποστολές χωρών και η ομάδα των προσφύγων.



Με τα μετάλλια στο στήθος η Εθνική πόλο

Λίγο αργότερα έκαναν την είσοδό τους στο γήπεδο και τα μέλη της ελληνικής αποστολής με τους αθλητές της εθνικής πόλο να φορούν τα ασημένια μετάλλια στο στήθος.



Τιμή στους μαραθωνοδρόμους

Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης έγινε η απονομή των μεταλλίων για τον μαραθώνιο των ανδρών και των γυναικών.



Ωραίες εικόνες στο Τόκιο

Η τελετή λήξης έδωσε ωραίες εικόνες, λιτές αλλά γεμάτες συναίσθημα και νοσταλγία για όσα τελειώνουν στο Τόκιο αλλά και ελπίδα για όσα έρχονται στο Παρίσι...

Η παράδοση της Ολυμπιακής σημαίας στο Παρίσι στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο συνδυάστηκε με μία φαντασμαγορική γιορτή που είχε στηθεί μπροστά στον Πύργο του Άιφελ την ίδια ώρα, ενώ ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας ακούστηκε από σαξόφωνο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

Τη «Μασσαλιώτιδα» σε απευθείας σύνδεση με τον Διαστημικό Σταθμό άκουσαν όσοι παρακολούθησαν την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, στο πλαίσιο της παράδοσης της Ολυμπιακής Σημαίας στο Παρίσι που θα διοργανώσει τους Αγώνες το 2024.





Υπήρξε σύνδεση με το Παρίσι, όπου ήταν σε εξέλιξη γιορτή στον Πύργο του Άιφελ, με παρόντες όσους αθλητές κέρδισαν μετάλλιο στο Τόκιο και είχαν επιστρέψει στη Γαλλία. Ο Εμμάνουελ Μακρόν εμφανίστηκε να λέει το σύνθημα «Ταχύτερα, Υψηλότερα, Ισχυρότερα μαζί», που αποτελεί το νέο μότο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Χιλιάδες κόσμου βρίσκονταν μαζεμένοι στον Πύργο του Άιφελ για να γιορτάσουν την έναρξη της Προολυμπιακής περιόδου, που θα κρατήσει αυτή τη φορά μόλις 3 χρόνια, αφού λόγω του κορονοϊού η διοργάνωση του Τόκιο διεξήχθη με ένα χρόνο καθυστέρηση. Παρουσιάστηκαν επ’ευκαιρίας και το break dance αλλά και η επίδειξη με BMX ποδήλατα, που θα συμπεριληφθούν ως νέα αγωνίσματα στο Παρίσι.