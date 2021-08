Λιονέλ Μέσι: Αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα με δάκρυα: «Όλη μου η ζωή είναι εδώ»

Ο Λιονέλ Μέσι όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μπήκε στην αίθουσα, προσπάθησε να μιλήσει, αλλά έβαλε τα κλάματα. Οι συμπαίκτες του, η οικογένειά του, όσοι ήταν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του «Καμπ Νόου» σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν. Η σύζυγός του, του έδωσε ένα χαρτομάντηλο και προσπάθησε να τον ηρεμήσει.

Ο Μέσι είπε πως τόσο ο ίδιος όσο και η Μπαρτσελόνα έκαναν τα πάντα για να συνεχίσουν μαζί. Παραδέχθηκε ότι πέρυσι μπορεί να ήθελε να φύγει, αλλά τώρα η επιθυμία του ήταν να παραμείνει. Ωστόσο, λόγω του θέματος που προέκυψε με την ισπανική Λίγκα και το Financial Fair Play, αυτό δεν ήταν εφικτό.

«Σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να πω και δεν υπήρχε τίποτα. Είναι τόσο δύσκολο μετά από τόσα χρόνια. Δεν ήμουν προετοιμασμένος αν και πέρυσι είχα στείλει εκείνο το φαξ. Φέτος, όμως, όχι. Είχα αποφασίσει παρέα με την οικογένειά μου να μείνουμε. Στο σπίτι μας. Όλη η ζωή μου είναι εδώ. Ήρθα 13 χρόνων εδώ. Μικρό παιδί. Εδώ είναι το σπίτι μας. Μεγάλωσα με τις αξίες αυτού του συλλόγου. Να πορεύομαι με σεβασμό και ταπεινότητα. Μου συνέβησαν τόσα υπέροχα πράγματα εδώ.

Μεγάλωσα, προόδευσα, έγινα ο άνθρωπος που είμαι τώρα. Μόνο σεβασμός για τον σύλλογο και τη φανέλα. Πάντα ένιωθα την αγάπη του κόσμου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα φύγω έτσι. Θα ήθελα να φύγω στο γήπεδο. Με την αγάπη του κόσμου. Νιώθω λύπη γι' αυτό. Ευχαριστώ για την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Ένιωσα την καταξίωση και την αναγνώριση. Μου είπε ο Λαπόρτα ότι το θέμα είχε τακτοποιηθεί. Και μετά είπαν από τη Λίγκα ότι δεν μπορώ να μείνω. Και εγώ έκανα τα πάντα τώρα διότι ήθελα να μείνω».

Lionel Messi receives a standing ovation from his team-mates and family as he bids farewell to Barcelona.



Hopefully the Blaugranas fans will be able to wish him a real goodbye soon. pic.twitter.com/njuVYCE6kI