Η Παρί νοίκιασε τον Πύργο του Άιφελ για να παρουσιάσει τον Μέσι;

Oλοένα και πιο κοντά στην μετακόμισή του στην Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα, οι Γάλλοι όχι μόνο κάνουν λόγω για συμφωνία των δύο πλευρών, αλλά αναφέρουν ότι η Παρί έχει νοικιάσει τον Πύργο του Άιφελ, προκειμένου να παρουσιάσει τον Αργεντινό σούπερ σταρ την Τρίτη.

Κάτι ανάλογο είχε γίνει και για τον Νεϊμάρ το 2017.

According to reports, the Eiffel Tower has been booked by PSG for 10th of August.



The last time they booked the Eiffel Tower was to announce Neymar back in 2017.



Lionel Messi, confirmed? pic.twitter.com/QDmtZm9Ocp