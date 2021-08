Thank you, Leo. Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι με ένα μοναδικό βίντεο

Η Μπαρτσελόνα «αποχαιρέτησε» τον Λιονέλ Μέσι με ένα μοναδικό βίντεο διάρκειας 7 λεπτών.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε λίγη ώρα αφότου είχε ανακοινώσει το «διαζύγιο» με τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου μετά από 17 χρόνια προσφοράς.

Ο Μέσι για πρώτη φορά θα φορέσει άλλη φανέλα εκτός από εκείνη των Μπλαουγκράνα στην επαγγελματική του καριέρα, έπειτα από 17 χρόνια και 4 που έπαιζε στις ακαδημίες.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα: «Παρά το γεγονός ότι Μπαρτσελόνα και Μέσι είχαν φτάσει σε μία αρχική συμφωνία και η ξεκάθαρη επιθυμία των δύο πλευρών να υπογράψουν σήμερα ένα νέο συμβόλαιο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, εξαιτίας των αυστηρών οικονομικών κανονισμών που έχει θέσει η La Liga.

Ως αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, ο Μέσι δεν μπορεί να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Οι δύο πλευρές αισθάνονται λυπημένες που δεν ευοδώθηκε η συνέχεια της συνεργασίας τους. Η Μπαρτσελόνα εγκάρδια εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Μέσι για την αμέριστη συμβολή του στο να μεγαλώσει ως σύλλογος και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο».

