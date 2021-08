Ολυμπιακοί Αγώνες 2021: Πανωλεθρία για ΗΠΑ. Έμειναν εκτός τελικού στο 4Χ100

Πανωλεθρία για τις ΗΠΑ στο 4Χ100 των ανδρών καθώς η ομάδα τους κατάφερε… να μείνει εκτός τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων

Η άλλοτε υπερδύναμη, αν και διαθέτει τους κορυφαίους σπρίντερ στον κόσμο τερμάτισαν έκτοι στον ημιτελικό με χρόνο 38.10 μένοντας εκτός τελικού. Εκεί θα είναι οι Τζαμαϊκανοί, μαζί με Κίνα, Καναδά, Ιταλία, Γερμανία, Γκάνα, Βρετανία και Ιαπωνία.

Στην ομάδα, πάντως, άσκησε σκληρή κριτική ο Καρλ Λιούις. Ο θρύλος του παγκόσμιου αθλητισμού μίλησε με σκληρά λόγια για την ομάδα 4Χ100μ. ανδρών της χώρας του, μετά τον αποκλεισμό τους από τα ημιτελικά της κούρσας. Ο Λιούις σε ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε την τετράδα που έτρεξε στο προκριματικό ως «χειρότερη από ερασιτέχνες», σχολιάζοντας πως δεν έκαναν τίποτα σωστό.

The USA team did everything wrong in the men's relay. The passing system is wrong, athletes running the wrong legs, and it was clear that there was no leadership. It was a total embarrassment, and completely unacceptable for a USA team to look worse than the AAU kids I saw .