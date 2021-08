Ξεσπά ο Λίνεκερ με τη φωτιά στην Βαρυμπόμπη - Το μήνυμά του

Την σοκαριστική φωτογραφία από την μεγάλη φωτιά στην Βαρυμπόμπη ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γκάρι Λίνεκερ...

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός έδειξε συγκλονισμένος με την φωτογραφία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει το σύννεφο καπνού που έχει καλύψει την Αττική.

Και στο μήνυμά του ο Λίνεκερ έγραψε για τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής και για τις φοβερές επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη.

We’re in a mess. Had plenty of climate change deniers on my case. Getting harder and harder to deny, but still they try. Why? The scientific evidence is indisputable. https://t.co/wKVV6VP0nk

— Gary Lineker (@GaryLineker) August 4, 2021

