Ολυμπιακοί Αγώνες: Βόμβα με αποκλεισμό της Οσάκα

Η Ναόμι Οσάκα αποκλείστηκε από τους “16” του τουρνουά του τένις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με την Ιαπωνία να χάνει από νωρίς μία από τις κορυφαίες εκπροσώπους της και φαβορί για το χρυσό μετάλλιο μέσα στην πατρίδα της.

Το Νο2 της παγκόσμια κατάταξης ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-1, 6-4) από την Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα, Νο 42 του κόσμου και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση.

Η Οσάκα είχε κατέβει πάντως στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς ρυθμό, αφού δεν αποσύρθηκε από το Roland Garros και δεν αγωνίστηκε στο Γουίμπλεντον, διαμαρτυρόμενη για την “πίεση” που ασκείται από τα Μέσα, στους αθλητές του τένις.

Wow.



#42 Marketa Vondrousova shocks #2 Naomi Osaka 6-1, 6-4 in 67 minutes to reach the QFs in #Tokyo2020.



Awaits Badosa or Podoroska in a now very open section of the draw.



[getty] pic.twitter.com/uxrvGr8Nfi