Μυθικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από τα Σεπόλια στην κορυφή του ΝΒΑ

Μόλις οκτώ χρόνια χρειάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκειμένου να φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο ΝΒΑ, έχοντας εν τω μεταξύ κερδίσει δύο βραβεία MVP, συμμετοχή και διακρίσεις σε All Star Game, αμέτρητες εντυπωσιακές φάσεις και την αναγνώριση συμπαικτών και αντιπάλων.

Πολλοί λένε πως επιβεβαιώθηκε η φράση κλισέ: «όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσεις», ωστόσο ο Γιάννης Αντετονκούνμπο δούλεψε με πείσμα, υπομονή και επιμονή και κατάφερε εκπληκτικά επιτεύγματα.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μεγάλος παίκτης, μεγαλύτερος άνθρωπος – Να πιστεύετε στα όνειρά σας



Οι κυριότεροι σταθμοί στην καριέρα του «Greek Freak»

Ο Γιάννης ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τα Σεπόλια, στην Α2 κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ως παίκτης του Φιλαθλητικού και οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τράβηξαν γρήγορα τα βλέμματα. Mάλιστα, σε συνέντευξη που έδωσε ανέφερε πως στόχος του είναι: «να γίνω ένας παίκτης του ΝΒΑ», κάτι που όχι απλά κατάφερε, αλλά έγινε και ένας από τους κορυφαίους.

Όταν έκλεισε τα 18, το Δεκέμβριο του 2012, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ισπανική Σαραγόσα, έναντι αμοιβής 250.000 ευρώ, ανά σεζόν. Το συμβόλαιο θα διαρκούσε από τη σεζόν 2013-14 έως τη σεζόν 2016-17. Το συμβόλαιο είχε επίσης, ένα προσιτό ποσό εξαγοράς από κάθε ομάδα που παίζει στο ΝΒΑ ή στην Ευρωλίγκα. Τελικά, έμεινε με τον Φιλαθλητικό για το υπόλοιπο της σεζόν 2012-13.

Το ταξίδι στις ΗΠΑ

Στις 28 Απριλίου του 2013, ανακοινώθηκε ότι ο Αντετoκούνμπο θα συμμετάσχει στο ντράφτ του ΝΒΑ και τελικά στις 27 Ιουνίου του 2013 επιλέχτηκε στο νούμερο 15 του ντραφτ από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Κρατώντας μια ελληνική σημαία στα χέρια και με την οικογένειά του στο πλευρό του, ο Γιάννης πανηγύρισε την επιλογή του. Μάλιστα, η πρώτη του κίνηση μόλις άκουσε τον Ντέιβιντ Στερν να λέει το όνομά του ήταν να κάνει έκπληκτος το σταυρό του.

«Δε μπορώ να το πιστέψω». Με το καπέλο των Μιλγουόκι στο κεφάλι του και εμφανώς σοκαρισμένος από την επιλογή του ο Έλληνας άσος δεν έκρυψε τη χαρά του. «Δε μπορώ να περιγράψω πόσο ενθουσιασμένος είμαι. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Από την Α2 του ελληνικού πρωταθλήματος στο NBA».

Στην πρώτη του χρονιά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δούλεψε πολύ το σώμα του και έδειξε σημάδια από το τι θα επακολουθούσε τα επόμενα χρόνια. Το παρατσούκλι δεν άργησε να βγει: «The Greek Freak».

Η αρχή έγινε στις 30 Οκτωβρίου του 2013, όταν ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο ΝΒΑ. Εκείνο το βράδυ, το Μιλγουόκι φιλοξενήθηκε από τους Νικς στη Νέα Υόρκη και ηττήθηκε με 90-83. Ο 19χρονος Γιάννης πάτησε παρκέ μόνο για 5 λεπτά, μετρώντας 1 πόντο (1/2 βολές) και 1 λάθος.

Πρώτη συμμετοχή σε All Star Game

Η συμμετοχή του στο πρώτο All Star Game ήρθε τέσσερα χρόνια μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ. Στην rookie εμφάνιση του στη γιορτή των κορυφαίων, ο σουπερσταρ των Μπακς έβαλε 30 πόντους με μόλις τρία χαμένα σουτ, αναγκάζοντας όλους τους συμπαίκτες του να μιλούν για αυτόν.

Σε ηλικία 22 ετών και 74 ημερών, ήταν έως το 2017 ο νεαρότερος ξένος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ ο οποίος ξεκίνησε βασικός στην πρώτη πεντάδα σε αγώνα NBA All-Star, καθώς και ο πρώτος Έλληνας παίκτης με την ιδιότητα αυτή.

Steph Curry can't hide as @Giannis_An34 puts him on the POSTER!!



ALL THE REACTIONS #Giannis pic.twitter.com/wYuYPAm57U — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 20, 2017

Δύο βραβεία MVP του ΝΒΑ

Δύο χρόνια αργότερα ο Έλληνας σούπερ σταρ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ, τονίζοντας πως το βραβείο αυτό ήταν μόνο η αρχή. Και δεν διέψευσε τον εαυτό του. Κέρδισε το βραβείο και την επόμενη χρονιά και έγινε μόλις ο τρίτος ξένος στην ιστορία της Λίγκας με back-to-back βραβεία.

Μάλιστα, κατά την παραλαβή του βραβείου το 2019 είχε αναφέρει: «Στόχος μου είναι να κατακτήσω το πρωτάθλημα. Όπως μου είχε πει ο πατέρας μου, πάντα να θέλεις τα περισσότερα χωρίς να είσαι άπληστος».

NBA’s Most Valuable Player of the year Giannis Antetokounmpo made an emotional acceptance speech as he dedicates his outstanding award to his late father Charles Bravo Giannis

Video: SnappyTV @Giannis_An34 pic.twitter.com/NUIYCByRWM — Greek City Times (@greekcitytimes) June 25, 2019

Στην κορυφή του «Ολύμπου»

Και τελικά τα κατάφερε οδηγώντας με 50 πόντους τους Μπακς στον τίτλο, μετά από 50 ολόκληρα χρόνια. Ο Έλληνας σούπερ σταρ αποτέλεσε τον μεγάλο ηγέτη των «Ελαφιών» και στο 6ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς των τελικών απέναντι στους Φοίνιξ Σανς και έβαλε περήφανα την υπογραφή του στο τελικό 105-98.

Ο «Greek Freak» δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και στον εντός έδρας αγώνα των Μπακς έφερε μετά από 50 χρόνια το πρωτάθλημα και πάλι στο Μιλγουόκι. Τα στατιστικά του σε αυτόν τον σπουδαίο τελικό δείχνουν γιατί πλέον πρέπει να θεωρείται ο νέος Βασιλιάς του NBA: 50π., 16/25 σουτ, 17/19 βολές, 14ριμπ., 5ταπ.

"I want to thank Milwaukee for believing in me." pic.twitter.com/cp6WaqPBEV — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

