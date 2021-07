Βόμβα στη Premier League: Συνελήφθη ο Γκίλφι Σίγκουρτσον της Έβερτον για παιδοφιλία

Βόμβα μεγατόνων έσκασε στο βρετανικό ποδόσφαιρο καθώς πασίγνωστος παίκτης της Premier League συνελήφθη για παιδοφιλία.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποβολή ενός ποδοσφαιριστή της και μπορεί να μην έγινε γνωστό επισήμως το όνομά του, ωστόσο τα βρετανικά ΜΜΕ, αναφέρουν πως πρόκειται για τον αρχηγό των «ζαχαρωτών», Γκίλφι Σίγκουρντσον!

Σημειώνεται πως η Mirror μετέδωσε, ότι ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Premier League, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής με ενδείξεις για σεξουαλικά αδικήματα με εμπλεκόμενα παιδιά.

Για τη σύλληψη εξέδωσε ανακοίνωση και η αστυνομία του Μάντσεστερ που αναφέρει: «Αξιωματικοί συνέλαβαν έναν 32χρονο στις 16 Ιουλίου με υποψίες για σεξουαλικά αδικήματα που σχετίζονται με παιδιά». Πάντως, ο παίκτης ο οποίος συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

| BREAKING: Everton have confirmed it has suspended a First-Team player pending a police investigation.