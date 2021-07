Euro 2020: It’s coming home ή ανίκητοι fratelli d’ Italia

Ώρα στέψης στο Euro 2020! Το τουρνουά που άργησε έναν χρόνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού μάς αποζημίωσε με το θέαμα, τις συγκινήσεις, τα συναρπαστικά ματς, τα αμέτρητα γκολ, τις αξέχαστες ιστορίες που δημιούργησε, ακόμη και τα μισογεμάτα με φιλάθλους γήπεδα που είχαμε ξεχάσει λόγω Covid-19. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα απ’ τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο και σίγουρα πιο… γεμάτο Euro, που έγινε ποτέ. Και τώρα που έφτασε το τέλος της ημέρας, το δράμα κορυφώνεται με τον μεγάλο τελικό της Ιταλίας με την Αγγλία το βράδυ της Κυριακής (11/7, 22.00, ΑΝΤ1) στο θρυλικό Γουέμπλεϊ.

Ιταλία - Αγγλία: Οι πιο σταθερές ομάδες

Ανεξάρτητα πάντως από την ομάδα που υποστηρίζει κανείς, εκείνο το οποίο ενδεχομένως δεν αμφισβητείται, είναι πως στο Euro 2020, μάλλον αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη καθώς οι δύο καλύτερες, πιο αποτελεσματικές και πιο σταθερές ομάδες - από την πρεμιέρα μέχρι και το βράδυ των ημιτελικών - βρίσκονται στον τελικό. Ως εκ τούτου, όποια ομάδα κι αν κερδίσει απόψε, στο τέλος της ημέρας θα έχει αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Είτε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης η Αγγλία, είτε η Ιταλία, θα είναι μια νίκη του ποδοσφαίρου…



It’s coming home

Η Αγγλία του Γκάρεθ Σαουθγκέιτ αναζητεί το πρώτο Euro στην ιστορία της, στον παρθενικό της τελικό στη διοργάνωση. 55 χρόνια μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα Τρία Λιοντάρια επιστρέφουν σε έναν μεγάλο τελικό για να σηκώσουν ψηλά όχι μόνο έναν τίτλο που τους λείπει μια ζωή αλλά κι έναν ολόκληρο λαό που σε κάθε διοργάνωση ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο και την Εθνική ομάδα. Η υπομονή και η προσμονή των Αγγλων που στήριξαν κάθε λογής Εθνική τους ομάδα, όσο κακή ή όσο άτυχη κι αν ήταν, αν μη τι άλλο, αξίζει να ανταμειφθεί. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως το «It’s coming home» (έρχεται σπίτι) που τραγουδούν οι Αγγλοι μοιάζει πιο εφικτό από ποτέ...

Στην ίδια κατηγορία βεβαίως ανήκει και ο προπονητής της Αγγλίας, ο οποίος επί δεκαετίες κουβαλά τη ρετσινιά του μοιραίου σε εκείνον τον αλησμόνητο ημιτελικό του Euro του ‘96 στο Γουέμπλεϊ. Τότε που στο καθοριστικό πέναλτι απέναντι στους Γερμανούς ήταν απελπιστικά άστοχος. Και τώρα στο ίδιο γήπεδο, έχει την ευκαιρία για να εξιλεωθεί και να λυτρωθεί.

