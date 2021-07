Η δυνατή αγκαλιά του Μέσι στον Νεϊμάρ και τα γέλια των δυο φίλων

Η Βραζιλία ηττήθηκε μέσα στο «σπίτι» της από την Αργεντινή (1-0) και το Copa America πήγε στα χέρια της μεγάλης της αντιπάλου. Μέσι και Νεϊμάρ ήταν… εχθροί, κατά τη διάρκεια του τελικού, αλλά μετά το τέλος του, έδειξαν τις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούν εκτός αγωνιστικών χώρων.

Μπορεί ο τίτλος να κρίθηκε από το γκολ του Ντι Μαρία, αλλά Μέσι και Νεϊμάρ ήταν τα δυο μεγάλα «αστέρια» του τελικού του Copa America. Η Αργεντινή σήκωσε την κούπα μέσα στο σπίτι της Βραζιλίας, με τους δυο κορυφαίους παίκτες να συγκεντρώνουν τα βλέμματα, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Νείμάρ πλησίασε την ομάδα της Αργεντινής, για να δώσει συγχαρητήρια και όταν έφτασε στον Μέσι είχαμε ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Οι δυο παίκτες αντάλλαξαν μια σφιχτή αγκαλιά, αρκετών δευτερολέπτων.

Λίγο αργότερα, όταν οι… σφυγμοί έπεσαν, Μέσι και Νεϊμάρ κάθισαν σε σκαλιά στα αποδυτήρια του Maracana και τα είπαν, δίνοντας αρκετά χαμογελαστά στιγμιότυπα.

The way neymar sneaked into argentina players celebration area just to congratulate his dear friend Messi melted my heart



I will rate this as my second fav moment of today's match #Messi #CopaAmerica #Argentina pic.twitter.com/D6I2cy9CGk