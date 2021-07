Ο Μέσι ξέσπασε σε κλάματα μετά το σφύριγμα της λήξης. Πήρε το Copa America μόνος του

Το σφύριγμα της λήξης ήταν… .λύτρωση για τον Λιονέλ Μέσι και τους παίκτες της Αργεντινής. Η νίκη επί της Βραζιλίας στον «super» τελικό (1-0), τους έδωσε το Copa America.

Μετά από… χρόνια προσπάθειας, η Λιονέλ Μέσι έφτασε στον πρώτο του τίτλο με την εθνική Αργεντινής. Η «αλμπισελέστε» επικράτησε μέσα στην έδρα της Βραζιλίας (1-0) και σήκωσε το Copa America 2021 μετά από 28 χρόνια.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Λιονέλ Μέσι να ξεσπάει σε κλάματα. Οι παίκτες της Αργεντινής… συγκεντρώθηκαν στον αρχηγό τους (MVP και πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης), έγιναν ένα «κουβάρι» και στη συνέχεια τον σήκωσαν στον αέρα.

The moment the final whistle blew and Messi realized he was a champion



(via @CopaAmerica)

Το ποδοσφαιρικό ταλέντο του Λιονέλ Μέσι δεν αμφισβητείται από κανέναν. Οι haters του είχαν να του προσάψουν μόνο ότι δεν είχε κατακτήσει κάποιον τίτλο, έστω έναν, με την Εθνική Αργεντινής.

Από τα ξημερώματα της Κυριακής (11/07) το έκανε και αυτό και μάλιστα με εμφατικό τρόπο αφού κατέκτησε το Copa America στο Μαρακανά κόντρα στην Βραζιλία.

Μπορεί στον τελικό να μην σκόραρε, όμως αυτά που έδωσε μέχρι να φτάσει εκεί η "αλμπισελέστε" είναι εξωπραγματικά και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις τεράστιες εμφανίσεις που πραγματοποίησε.

Messi’s family couldn’t be in Brazil due to COVID-19 restrictions, but that didn’t stop him from sharing this moment with them



(: @CopaAmerica)

Πρώτος σχεδόν παντού

Ας τα πάρουμε ένα ένα από την αρχή. Ο Λιονέλ Μέσι όχι μόνο πέτυχε τέσσερα γκολ, αλλά έδωσε και πέντε ασίστ. Κάτι που σημαίνει ότι είχε εμπλοκή σε εννιά γκολ της Αργεντινής.

Με εξαίρεση τον τίτλο του πρώτου σκόρερ τον οποίο μοιράστηκε με τον Λουίς Ντίας της Κολομβίας, στις υπόλοιπες δύο στατιστικές κατηγορίες ήταν μόνος πρώτος.

Ο "Λίο" ήταν επίσης πρώτος σε τελικές προσπάθειες με 28 σουτ, στις κάθετες πάσες (9), αλλά και σε εκείνες που έγιναν στο τελευταίο 1/3 του γηπέδου με 122!