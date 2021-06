Euro 2020: Ο Κριστιάνο συνέχισε να πετάει και να κλωτσάει το περιβραχιόνιο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας συνέχισε να πετάει και να κλωτσάει το περιβραχιόνιο του αρχηγού!

Το έκανε από τον εκνευρισμό του, ξεσπώντας εκεί, με το σφύριγμα της λήξης, το έκανε όμως ξανά και κατά την αποχώρησή του για τ' αποδυτήρια!

Ο Κριστiάνο Ρονάλντο συνέχισε να δείχνει ασέβεια στο περιβραχιόνιο του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και φυσικά να γίνεται αποδέκτης αρνητικής κριτικής και οργής από τους συμπατριώτες του...

Ο αποκλεισμός από τους Βέλγους δεν του κάθισε καθόλου καλά, από τη στιγμή που πιθανότατα το φετινό ήταν το τελευταίο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Most heartbreaking picture on the internet. #Ronaldo pic.twitter.com/yB2Pm1mY9w