Euro 2020: Η απόβαση των Σκωτσέζων στο Λονδίνο

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι δεν βλέπουν την ώρα για το ματς του Euro κόντρα στην Αγγλία, την αρχαιότερη ποδοσφαιρική αντιπαλότητα εθνικών ομάδων και φρόντισαν από νωρίς το ταξίδι αυτό να (τους) μείνει αξέχαστο.

Η απόβασή τους στο Λονδίνο γέννησε απίθανες σκηνές πανηγυρισμών και οπαδικής «καλτίλας» ήδη από το βράδυ της Πέμπτης (17/6), ένα 24ωρο πριν από το ματς και το twitter έχει πάρει «φωτιά».

«Ημίγυμνες» βουτιές στους δρόμους που έχουν μετατραπεί σε «λίμνες». Χοροί και συνθήματα, από την αποβάθρα του τρένου και σε κάθε γωνιά του Λονδίνου. Οπαδοί στους ώμους συνοπαδών, αλκόολ, «τρέλα». Κι όλα αυτά με ιδανικό φόντο τη δυνατή βροχή στην αγγλική πρωτεύουσα.

Στο Hyde Park, στην Leicester Square όπου η λαοθάλασσα των Σκωτσέζων περικύκλωσε ένα βανάκι της αστυνομίας, στο Kings Cross, σε κάθε άσημο και διάσημο σημείο-στέκι της πόλης, οι φίλοι της Σκωτίας έβαψαν «μπλε» το σκηνικό και έβαλαν τη σφραγίδα της «τρέλας» τους στο φετινό Euro.

Leicester Square is absolutely rammed full of Scotland Fans, where is the English Equivalent? pic.twitter.com/4zTdNxsQDA

— Subject Access (@SubjectAccesss) June 18, 2021

