Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο σταρ του Euro που γκρεμίζει την Coca Cola

Ο 36χρονος Πορτογάλος επιθετικός Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα σε 24 ώρες πέτυχε και άλλα ρεκόρ και έχει πλέον δικαιολογημένα τον τίτλο του σταρ του ποδοσφαίρου και σε αυτό το Euro.

Η αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία μπορεί να πέρασε στην ιστορία με τους Ίβηρες να επικρατούν με 3-0 στην πρεμιέρα τους στο EURO 2020, όμως στη συγκεκριμένη αναμέτρηση γράφτηκε και ιστορία. Γι’ αυτό φρόντισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο 36χρονος Πορτογάλος μέσα σε 24 ώρες είδε το όνομά του να φιγουράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ στη διοργάνωση, να γίνεται πρώτος ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε πέντε διοργανώσεις Euro και παράλληλα πρώτος σε συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο πρωτάθλημα, να πανηγυρίζει την 12η νίκη του στη διοργάνωση με την Πορτογαλία και όλα αυτά τα ρεκόρ να τα χαίρεται σε γεμάτο γήπεδο για πρώτη φορά μετά την πανδημία.

Παράλληλα πριν από το παιχνίδι με μια του κίνηση κατάφερε να προκαλεί απώλεια 4 δισεκ. δολαρίων σε μια εταιρεία.

Είναι πολλά για να συμβούν μέσα σε λίγες ώρες, όμως ο CR7 έχει δουλέψει για χρόνια σκληρά το ταλέντο που του χάρισε ο Θεός για να φτάσει σε αυτό το σημείο.

Ποιος να φανταζόταν ότι τα κλάματα του 19χρόνου Κριστιάνο το 2004 όταν και σημείωσε το πρώτο του γκολ στη διοργάνωση στην ήττα της Πορτογαλίας (2-1) από την Ελλάδα στο «Ντραγκάο» θα μετατρεπόντουσαν 17χρόνια αργότερα σε δάκρυα χαράς για τα ρεκόρ που θα έσπαγε φορώντας το εθνόσημο της χώρας του.

Ο Πορτογάλος άσος, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, με τη συμμετοχή του στον αγώνα κόντρα στην Ουγγαρία αυτομάτως έγινε ο πρώτος που συμμετέχει σε πέντε διοργανώσεις EURO και προφανώς αυτός που έχει παίξει τα περισσότερα ματς (21) στη διοργάνωση.

Στην αποστολή πέντε Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων βρέθηκε και ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ, Ίκερ Κασίγιας, δεν αγωνίστηκε όμως το 2000 στα γήπεδα του Βελγίου και της Ολλανδίας.



Παράλληλα ο Ρονάλντο κατέγραψε την 39η συμμετοχή του σε Euro και Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του τον Μπάστιαν Σβαϊνσταϊγκερ, με τον οποίο μέχρι χθες μοιραζόταν την κορυφή (38 ματς έκαστος).

Η ιστορία για τον Κριστιάνο συνέχισε να γράφεται στον αγώνα με την Ουγγαρία, όταν στο 87ο λεπτό ευστόχησε σε πέναλτι για το 2-0 του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, έφτασε τα 10 γκολ σε τελικές φάσεις και ξεπέρασε έτσι οριστικά τον Μισέλ Πλατινί (9).

Ακολούθησε και το… κερασάκι στην τούρτα για τον Κριστιάνο τελειώνοντας τη φάση στο 90+2′ με το γκολ Νο11, κι έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν τερμάτων και στην ιστορία των Euro!

α ρεκόρ για τον CR7 όμως συνεχίστηκαν και με το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης με την Ουγγαρία, καθώς με τη νίκη της Πορτογαλίας ο Κριστιάνο έφτασε τις 12 σε τελικές φάσεις και προσπέρασε τους Φάμπρεγας και Ινιέστα που έκλεισαν την καριέρα τους με 11.



Ο ηγέτης της Πορτογαλίας, πανηγύρισε τα ρεκόρ του σε ένα ματς που απόκτησε ιστορικό χαρακτήρα για ακόμη έναν λόγο, αφού ήταν το πρώτο μετά τον Μάρτιο του 2020 με πληρότητα 100% στις κερκίδες.

Ταυτόχρονα, ο CR7 έχει σκοράρει 106 φορές σε 176 διεθνείς συμμετοχές και… κυνηγά το ρεκόρ (από το 2006) του Ιρανού επιθετικού, Αλί Νταεϊ, ο οποίος προηγείται στον σχετικό πίνακα με 109 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Αυτά έγιναν εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατάφερε την ίδια ημέρα να προκαλέσει «χαμό» και εκτός.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου πριν το αγώνα η κίνηση του να αντικαταστήσει τα δύο μπουκάλια της Coca Cola με ένα μπουκάλι νερό, καθώς απεχθάνεται τα αναψυκτικά με ζάχαρη και οτιδήποτε δεν συνάδει με τον απόλυτα υγιεινό τρόπο διατροφής του, τάραξε τα διεθνή χρηματιστήρια!

