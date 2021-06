Euro 2020: Η επεισοδιακή εισβολή αλεξιπτωτιστή στο Γαλλία – Γερμανία

Από ένα τρομακτικό και παράλληλα επικίνδυνο περιστατικό «σημαδεύτηκε» το εξωαγωνιστικό σκέλος του αγώνα Γαλλία – Γερμανία, στο Μόναχο, στο παιχνίδι που έριξε την αυλαία στην 1η αγωνιστική των ομίλων του Euro 2020.

Ένας ακτιβιστής της Greenpeace εισέβαλε στο γήπεδο με αλεξίπτωτο, ωστόσο έχασε τον έλεγχο και η προσγείωσή του δεν πήγε όπως θα ήθελε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και δύο άνθρωποι στο κεφάλι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας πίσω από αυτήν την κίνηση είχε σχεδιάσει να ρίξει μια μπάλα στο γήπεδο, η οποία ήταν γεμάτη με συνθήματα. Όμως, το σχέδιο δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, καθώς έκοψε τα καλώδια της «spidercam», που βρίσκεται στην οροφή του γηπέδου και η πτήση του βγήκε εκτός ελέγχου.

Η Greenpeace ανέλαβε την ευθύνη για τα όσα -λάθος- έγιναν και ζήτησε συγγνώμη από όσους τραυματίστηκαν. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Μπενζαμίν Στεφάν (Benjamin Stephan), είπε πως «η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης της Greenpeace» και θα διευκολύνει οποιαδήποτε έρευνα για το περιστατικό.

«Ζητούμε ειλικρινά συγνώμη από τους δύο τραυματίες και ελπίζουμε ότι θα γίνουν καλά σύντομα. Θα θέλαμε, επίσης, να ζητήσουμε συγνώμη από τους παίκτες και τους θεατές για το σοκ που προκλήθηκε», επισήμανε.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9