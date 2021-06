Euro 2020: Σάλος με τον Αρναούτοβιτς της Αυστρίας και την χυδαία βρισιά σε παίκτη της Β. Μακεδονίας

Ιστορική ήταν η χθεσινή ημέρα για την εθνική ομάδα της Αυστρίας, καθώς ήταν η πρώτη της σε τελική φάση Euro. Μπορεί να ζορίστηκε πολύ από τη Βόρεια Μακεδονία (που στην εμφάνισή της είχε σκέτο «Μακεδονία»), αλλά τελικά έφτασε στην επικράτηση με 3-1.

Όμως, το αποτέλεσμα αυτό έχει και κάποιες… σκιές, τις οποίες δημιούργησε ο σκόρερ του τέρματος με το οποίο διαμορθώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, για την 1η αγωνιστική του 3ου ομίλου. Ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, που στο 89΄ με το γκολ που πέτυχε «κλείδωσε» το τρίποντο για λογαριασμό της ομάδας του, φαίνεται να ξέφυγε από τα όρια του πάθους της στιγμής στους πανηγυρισμούς.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται στη Σερβία, αλλά και βάσει των όσων αναφέρουν και τα ΜΜΕ στην Αλβανία, διαβάζοντας τα χείλη του έμπειρου φορ, προκύπτει πως έβριζε την μάνα του Εζγκιάν Αλιόσκι. Πιο συγκεκριμένα, ο φέρεται να του είπε: «Γ@@@ τη μάνα σου την Αλβανίδα».

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που ο αρχηγός της εθνικής Αυστρίας, Νταβίντ Αλάμπα, σπεύδει να του κλείσει το στόμα.

So we realize Arnautovic flashed the "white power" symbol and then went on a racist (allegedly anti-Albanian) rant, right? #EURO2020 pic.twitter.com/4Ly7XvBHL2