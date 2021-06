Τελικός Roland Garros: Άγγιξε το όνειρο ο Τσιτσιπάς - Πάλεψε αλλά λύγισε από τον τρομερό Τζόκοβιτς

Παρά το ιδανικό ξεκίνημα, όταν προηγήθηκε με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να συνδυάσει τον πρώτο τελικό grand slam στην καριέρα του με τον τίτλο του Roland Garros.

Το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, στον έκτο τελικό του στο γαλλικό Όπεν, αντέδρασε, πήρε τα επόμενα τρία σετ, με «μάχη» πάντως στο 5ο απέναντι στον Έλληνα τενίστα, και με 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 αύξησε σε 19 τους grand slam τίτλους του.

Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε για 2η φορά στην καριέρα του τον τίτλο του Roland Garros, καθώς η πρώτη ήταν το 2016. Από σήμερα, o Σέρβος έχει πλέον μόνο έναν τίτλο λιγότερο σε grand slam από τους Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ, οι οποίοι μετρούν 20, ενώ έχει την ευκαιρία να τους «πιάσει» στα δύο Major τουρνουά που απομένουν για φέτος. Από απόψε, ο «Νόλε» είναι ο πρώτος τενίστας, στην εποχή των Όπεν και ο 3ος όλων των εποχών, που έχει κατακτήσει όλα τα Grand Slam από τουλάχιστον 2 φορές.

Με τη νίκη του επί του Τσιτσιπά, ο Σέρβος έσπασε και την «κατάρα» που ήθελε να μην κατακτά τον τίτλο του Roland Garros o τενίστας που απέκλειε νωρίτερα τον Ράφα Ναδάλ (ο ίδιος o Τζόκοβιτς το 2015, ο Σόντερλινγκ το 2009).

Ήδη, με την παρουσία του στον τελικό του γαλλικού ΟΠΕΝ, ο Τζόκοβιτς ξεπέρασε τον Ισπανό Ράφα Ναδάλ στις συμμετοχές σε τελικούς Grand Slam έχοντας πλέον 29 απέχοντας μόλις δύο από τον Ρότζερ Φέντερερ που μετράει 31 παρουσίες σε Major τελικούς. Ο «Νόλε» κυνηγά ένα ακόμη ρεκόρ, να κατακτήσει δηλαδή για πρώτη φορά και τα 4 Grand Slam στη σεζόν.

Το Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, Στέφανος Τσιτσιπάς, ήθελε να γίνει ο πρώτος τενίστας από τη νέα γενιά (next gen) που κατέκτησε τίτλο σε Μajor διοργάνωση, αλλά θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμη. Ο Τσιτσιπάς έχασε την ευκαιρία να γίνει και ο νεότερος κάτοχος (22 ετών, 305 ημερών) του τίτλου του Roland Garros μετά από τον Ναδάλ το 2005 (19 ετών, 2 ημερών).

Φέτος, σε πέντε τελικούς μέχρι στιγμής, ο Τσιτσιπάς μετρά δύο τίτλους, ενώ στην «Πόλη του Φωτός» γνώρισε μία 5η διαδοχική ήττα από τον «Τζόκο» και πλέον ο Σέρβος προηγείται με 6-2 στις μεταξύ τους «μονομαχίες». Πέρυσι, οι δυο τους είχαν βρεθεί στα ημιτελικά του Roland Garros με τον Τζόκοβιτς να νικά με 3-2 σετ τον Τσιτσιπά.

Στο αγωνιστικό μέρος, με τη γνωστή επιθετική τακτική του, με άσσους, αλλά και με εξαιρετικές άμυνες αυτή τη φορά, ο Τσιτσιπάς έδειξε ψυχικά αποθέματα στο τέλος του πρώτου σετ, όταν από το 6-5 υπέρ του Τζόκοβιτς με σετ πόιντ (6-7) έκανε το 1-0 μετά από 68 λεπτά αγώνα. Ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο 2ο σετ χαλώντας το μυαλό του Σέρβου (2-6) που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο. Ο έμπειρος Τζόκοβιτς βρήκε τρόπο να διαχειριστεί την πίεση, ανέβασε την απόδοσή του εν συνεχεία και μείωσε σε 1-2 με 6-3. Ακόμη πιο εύκολα έφτασε στην ισοφάριση (2-2) ο Τζόκοβιτς (6-2) και όλα θα κρίνονταν σε 5ο και τελευταίο σετ. Το Νο 1 του κόσμου προηγήθηκε με 3-1, ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 3-2 και 4-3, αλλά αντί να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να ισοφαρίσει, από δικά του λάθη επέτρεψε στον Τζόκοβιτς να προσπεράσει με 5-3. Αντέδρασε πάντως, κάνοντας το 5-4 ο "Τsitsifast". Στο τελευταίο game, o Τσιτσιπάς πάλεψε, αλλά στο τέλος... έπεσε μαχόμενος, 6-4.

Τσιτσιπάς: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις - Ελπίζω να επιστρέψω

Τζόκοβιτς σε Τσιτσιπά: Είμαι σίγουρος πως θα κερδίσεις πολλά Grand Slam



Ο ΑΓΩΝΑΣ

Mε λάθη εκατέρωθεν άρχισε ο τελικός του Roland Garros στο court του Φιλίπ Σατριέ, αλλά χάρη σε τρεις συνεχόμενους άσσους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ο νικητής του πρώτου γκέιμ. Ο Τζόκοβιτς πήρε άνετα το δικό του σέρβις γκέιμ για το 1-1. Με πολύ καλά πρώτα σερβίς, ο Έλληνας τενίστας βρήκε άσσους και έκανε το 1-2. Αν και δεν είχε βρει λύσεις πίσω απο το σερβίς του «Τζόκο» για να του ασκήσει μια έξτρα πίεση, ο Τσιτσιπάς με επτά άσσους προηγήθηκε με 4-5 σε ένα συγκλονιστικό πρώτο σετ ως προς την εξέλιξή του. Ο Τζόκοβιτς κράτησε πολύ δύσκολα το σερβίς του παρά το σετ πόιντ του Τσιτσιπά για το 5-5 και έκανε το break και το 6-5. Ακολούθησε break του Τσιτσιπά (6-6). Στο τάι μπρέικ, ο Έλληνας προηγήθηκε με 0-4, αλλά ο «Νόλε» επέστρεψε (6-5). Ο Τσιτσιπάς είχε το σερβίς, είχε και τα ψυχικά αποθέματα για σετ πόιντ (6-7) και μετά από 68 λεπτά αγώνα, το πρώτο σετ ανήκε στον Έλληνα τενίστα.

Aβίαστα λάθη έκανε ο Τζόκοβιτς στο 2ο σετ (1-2) εν αντιθέσει με τον Τσιτσιπά που ήταν κυρίαρχος. Μετά το 2-3, ο Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώριο στον «Νόλε». Ο "Tsitsifast" έτρεχε σε όλο το γήπεδο, έβλεπε τα κενά που άφηνε ο αντίπαλός του και με νέο μπρέικ στο σερβίς του Τζόκοβιτς ξέφυγε με 2-5. Με σωστές επιλογές και καθαρό μυαλό, ο Τσιτσιπάς πήρε και το δεύτερο σετ, αυτή τη φορά σε 31 λεπτά αγώνα.

Στο 3ο σετ, ο Τζόκοβιτς διαχειρίστηκε την πίεση, αντέδρασε ανεβάζοντας την απόδοσή του, έσπασε το σερβίς του Τσιτσιπά και πήρε το πλεονέκτημα του σετ, αφού προηγήθηκε με 4-1. Ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του στο επόμενο game, έβγαλε άσσους παρά τα δύο διπλά λάθη και μείωσε σε 4-2. Όμως, ο «Νόλε» πατούσε πιο γερά σε αυτό το 3ο σετ, προηγήθηκε με 5-2, αλλά δεν κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Τσιτσιπά στο επόμενο game, αφού ο τελευταίος γύρισε από το 30-0 και μείωσε σε 5-3. Eν συνεχεία, όμως ο Τζόκοβιτς έφτασε στο 6-3 και μείωσε τα σετ σε 2-1.

Μουδιασμένο ήταν το ξεκίνημα του Τσιτσιπά στο 4ο σετ. Λόγω της κούρασης, αλλά κυρίως λόγω της αντίδρασης του Τζόκοβιτς, ο 22χρονος τενίστας υπέπεσε σε λάθη και ο Σέρβος προηγήθηκε με 4-0. Αν και μείωσε σε 4-1 ο Τσιτσιπάς είχε χάσει την ψυχραιμία του, δεν είχε καθαρό μυαλό, είδε τον «Νόλε» να φτάνει άνετα στο 5-1. Ο Τσιτσιπάς έδωσε παράταση πάντως στο 4ο σετ μειώνοντας σε 5-2 με τον 13 άσσο του στο παιχνίδι, για να ισοφαρίσει, με 6-2, στα σετ (2-2) ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε το πρώτο game του 5ου και τελευταίου σετ ο Τσιτσιπάς. Ο Τζόκοβιτς έκανε το 2-1 και θα είχε το σερβίς στο επόμενο game. To κράτησε και με άσσο έκανε το 3-1. Για να μείνει ζωντανός ο Έλληνας, αφού απάντησε για το 3-2. Αξιοποιώντας μία ακόμη φορά, πάντως το σερβίς του ο Τζόκοβιτς έμεινε σε απόσταση ασφαλείας (4-2). Ο Τσιτσιπάς έδειξε αποφασισμένος στο επόμενο game και παίζοντας έξυπνα μείωσε σε 4-3 και είχε στόχο το break και να φέρει το σετ στα ίσα. Από δικά του λάθη, ο Τσιτσιπάς είδε τον μεγάλο αντίπαλό του, όμως να ξεφεύγει με 5-3. Διόρθωσε για αυτά στο επόμενο game, όταν αξιοποίησε το σερβίς του για το 5-4. Στο τελευταίο game, o Τσιτσιπάς πάλεψε, αλλά στο τέλος... έπεσε μαχόμενος, 6-4.

Djokovic Jubilation @DjokerNole lands Grand Slam title No.19 and his second in Paris, defeating Tsitsipas 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4.#RolandGarros pic.twitter.com/lsG64N0s9q

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021