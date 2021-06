Euro 2020, Αγγλία – Κροατία: Η Κροατία δεν γονάτισε και το Γουέμπλεϊ αποδοκίμασε

Η ομάδα της Κροατίας έκανε… πράξη την οδηγία της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας και δεν γονάτισε πριν την έναρξη του αγώνα της με την Αγγλία, προκαλώντας την αντίδραση των οπαδών που βρέθηκαν στο Γουέμπλεϊ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας (HNS) είχε ανακοινώσει ότι οι παίκτες της δεν θα γονατίσουν στο Γουέμπλεϊ πριν από την έναρξη του αγώνα εναντίον της Αγγλίας, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (13/6-16:00).

Μια κίνηση που στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον καθιερωθεί, δείχνοντας την αλληλεγγύη του ποδοσφαίρου έναντι των θυμάτων του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Η κίνηση αυτή των παικτών της Κροατίας δεν άρεσε στους οπαδούς που βρέθηκαν στο Γουέμπλεϊ, αφού υπήρξαν αποδοκιμασίες.

A few boos as England took the knee, but it was just completely drowned out by all the cheering and clapping by most of the crowd in response - before kick-off here at Wembley #ENGCRO @LBC pic.twitter.com/e0YIcftKid