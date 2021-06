Euro 2020: O Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στο γήπεδο. Αγωνία για τη ζωή του κορυφαίου παίκτη

Το φίλαθλο κοινό πάγωσε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Δανία - Φινλανδία, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να χάνει τις αισθήσεις του και να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας σοκ στον κόσμο.

Ένα σοκαριστικό σκηνικό στήθηκε λίγο πριν το φινάλε του πρώτο ημιχρόνου στο Δανία - Φινλανδία στην πρεμιέρα του Euro 2020, με τον Κρίστιαν Έρικσεν να καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και να πέφτει στο έδαφος.

Οι συμπαίκτες του και εκείνοι της Φινλανδίας πάγωσαν και φώναξαν άμεσα για να μπουν γιατροί στο γήπεδο, με ιατρικό επιτελείο να μπαίνει και να τυν κάνουν καρδιακές μαλάξεις την ώρα που άπαντες ήταν σοκαρισμένοι.

Το ματς διεκόπη άμεσα, με τους παίκτες να παρακολουθούν συγκλονισμένοι και να προσεύχονται, την ώρα που οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον βοηθήσουν να ξαναβρεί την αναπνοή του και να ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Ο αγώνας αναβάλλεται σύμφωνα με ανακοίνωση της UEFA

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency.