Europa League: Το twitter τρολάρει τον Ντε Χέα με Τιτανικό και Casa de Papel

Μοιραίος παίκτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa League στάθηκε ο Νταβίντε Ντε Χέα, ο οποίος αστόχησε στο 11ο πέναλτι και η ομάδα του έχασε το τρόπαιο, με τη Βιγιαρεάλ να αναδεικνύεται η νικήτρια του αγώνα και η τροπαιούχος.

Ο Ντε Χέα δεν έπιασε κανένα από το πέναλτι που του εκτέλεσαν ενώ ο ίδιος ο Ισπανός τερματοφύλακας αστόχησε στο πιο κρίσιμο πέναλτι για την ομάδα του.

Έτσι, το twitter τον τρολάρει με μουσική υπόκρουση τον Τιτανικό και τον καθηγητή του Casa de Papel.

De Gea miss is better with Titanic music #OleOut

pic.twitter.com/tNmgdAMIpW — #EndSARS (@ManLikeTunde) May 26, 2021

Professor: Let all Man United players score including Fred and James.



Rulli: But that will make them Europa League winners



Professor: That’s where De Gea comes in.#EuropaLeagueFinal#OleOut pic.twitter.com/lLvQWUqPec — (@PeterInc_) May 26, 2021