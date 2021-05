Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εισβολή οπαδών στο Ολντ Τράφορντ

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα προς τους διοικούντες.

Από τη στιγμή που «έσκασε» το θέμα της European Super League, οι οπαδοί του Big 6 με διάφορους τρόπους αντέδρασαν στις προθέσεις των διοικήσεων. Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έστω και ετεροχρονισμένα το πήγαν ένα βήμα πιο πέρα.

Ορισμένοι φίλοι τους πήγαν στο «Ολντ Τράφοντ» και κατάφεραν να παρακάμψουν την ασφάλεια και να μπουν στον αγωνιστικό χώρο κάνοντας έτσι πορεία διαμαρτυρίας. Κάποιοι άναψαν και καπνογόνα, ενώ έχουν καταστραφεί ακόμη και κάμερες που θα κάλυπταν το παιχνίδι τηλεοπτικά. Νωρίτερα υπήρχαν οπαδοί και στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή. Εκεί υπήρξε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία τους απώθησε.

Σεκιούριτι υπάρχουν και έξω από το «Ολντ Τράφορντ». Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ εξέφρασε την κατανόησή του για τις αντιδράσεις των οπαδών, αλλά είχε ζητήσει αυτές να γίνουν ειρηνικά. Εκείνοι από την πλευρά τους ζητούν να απομακρυνθεί η οικογένεια Γκέιζερς. Ουδέποτε οι σχέσεις των Αμερικανών με τους οπαδούς ήταν καλές και αυτό είναι απολύτως λογικά εάν σκεφτεί κανείς πώς πήραν οι Γκλέιζερς τη Γιουνάιτεντ και τι δάνεια εξασφάλισαν χρεώνοντάς τα στο κλαμπ.

Εκτιμάται πως συνολικά ο αριθμός των οπαδών έξω από το «Ολντ Τράφορντ» πριν το ματς μπορεί να φτάσει και τις 10.000. Σύμφωνα με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή και νυν σχολιαστή Σταν Κόλιμορ, είναι πιθανό ακόμη και να μη διεξαχθεί το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Breaking into Old Trafford, Vandalising properties and making jest of the club is never the appropriate way to pass this message. I hope many of these guys get punished else this will become an unwanted trend. pic.twitter.com/Qfsn7kOeex