Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ: Ματωμένα γκολ σε γήπεδα - τάφους 6.500 εργατών

Στα τέλη Μαρτίου ξεκίνησαν οι αγώνες της προκριματικής φάσης στην ευρωπαϊκή ζώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2022.

Ένα Μουντιάλ, το 22ο στην ιστορία του θεσμού, το οποίο από την πρώτη στιγμή που η FIFA επέλεξε το Κατάρ για την «φιλοξενία» του, δεν… κάθισε καλά στην συντριπτική πλειοψηφία των εραστών της στρογγυλής θεάς σε όλον τον πλανήτη. Και αυτό καθώς, θα διοργανωθεί όχι καλοκαίρι αλλά χειμώνα λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών και της έντονης ζέστης που επικρατούν στην περιοχή, και συγκεκριμένα από τις 21 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου 2022.

Όμως το Μουντιάλ του 2022 τείνει να το… καταραστούν όλοι οι υγιώς σκεπτόμενοι άνθρωποι (ποδοσφαιρόφιλους και μη) εξαιτίας ενός πολύ πιο σοβαρού λόγου. Όχι, δεν μιλάμε για τα οικονομικά σκάνδαλα γύρω από τον τρόπο που το Κατάρ κέρδισε τα δικαιώματα της διοργάνωσης, ούτε τον χορό δισ. ευρώ από τους χορηγούς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτά άλλωστε πάνε παντού «πακέτο» με κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση εδώ και δεκαετίες. Άλλωστε η εσωτερική έρευνα της FIFA «ξεκαθάρισε» ότι το Κατάρ δεν είχε προβεί σε κάποια παράνομη ενέργεια…

Πριν λίγες εβδομάδες ο Guardian, σε ρεπορτάζ του, αποκάλυψε ότι χιλιάδες μετανάστες εργάτες που δούλεψαν με όρους σκλαβιάς για την κατασκευή των γηπέδων και άλλων έργων υποδομής του Μουντιάλ 2022, βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στα εργοτάξια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περισσότεροι από 6.500 εργάτες από την Ινδία, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπανγκλαντές και τη Σρι Λάνκα πέθαναν από το 2010, που η χώρα ανέλαβε τη διοργάνωση. Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις, μπορεί να είναι και περισσότεροι καθώς τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους μεγάλους αριθμούς εργατών από τις Φιλιππίνες και την Κένυα, ενώ δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη τα στοιχεία για τους τελευταίους μήνες του 2020.

Συνολικά στο Κατάρ κατασκευάστηκαν επτά νέα γήπεδα, δεκάδες κτίρια και άλλες κατασκευές, ένα νέο αεροδρόμιο, δρόμους, συστήματα μέσων μαζικής μεταφοράς, ξενοδοχεία, αλλά και μια νέα «πόλη», η οποία θα φιλοξενήσει τον τελικό του παγκόσμιου κυπέλλου. Από τη πλευρά της η κυβέρνηση του Κατάρ, παρά τα σοκαριστικά στοιχεία και τις συνεχείς καταγγελίες οργανισμών και ΜΚΟ, ισχυρίζεται ότι ο αριθμός των θανάτων είναι «αναλογικός στο μέγεθος του εργατικού δυναμικού». Και ότι για όλα φταίει η ζέστη και η πλειοψηφία των θανάτων οφείλεται σε… φυσικά αίτια!

Μάλιστα, η επιτροπή διοργάνωσης του παγκόσμιου κυπέλλου στο Κατάρ, εξέφρασε «βαθιά λύπη για τις τραγωδίες αυτές» υποστηρίζοντας ότι διεξάγονται έρευνες. Η δε FIFA, η οποία νομίζει ότι… ψιχαλίζει, δήλωσε δεσμευμένη «στην προστασία των δικαιωμάτων των εργατών που απασχολούνται στις κατασκευές αυτές».



Αντιδράσεις ποδοσφαιριστών για τα «ματωμένα» γήπεδα

Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Guardian, όπως ήταν αναμενόμενο(;), είχαν αντίκτυπο στους πρώτους αγώνες της προκριματικής φάσης στην Ευρώπη. Και αυτό καθώς αρκετές εθνικές ομάδες και ποδοσφαιριστές προχώρησαν σε δημόσια διαμαρτυρία και έστειλαν το δικό τους μήνυμα ενάντια στην άγρια εκμετάλλευση και όσα γίνονται στο Κατάρ. Πριν δούμε αναλυτικά το τι συνέβη, ας κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το εξής: ότι ενδεχομένως οι διαμαρτυρίες έγιναν με την ανοχή αν όχι με τις ευλογίες της FIFA, η οποία υποτίθεται ότι είναι φανατική θιασώτης του «No Politica». Μπορεί να ψάχνει και αυτή κάποιο είδους εξιλέωση…

Την αρχή λοιπόν έκαναν οι διεθνείς της Νορβηγίας στον αγώνα με το Γιβραλτάρ. Στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων, οι Νορβηγοί παίκτες φορούσαν φανέλες με το μήνυμα «ανθρώπινα δικαιώματα» εντός και εκτός γηπέδων.

