Η Μαρία Σάκκαρη υπέταξε τη Σαμσόνοβα και προκρίθηκε στις 16 του Miami Open

Πιάνοντας εντυπωσιακή απόδοση, η Μαρία Σάκκαρη υπέταξε με 2-0 σετ τη Ρωσίδα Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και προκρίθηκε εμφατικά στις «16» του Miami Open.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε μόλις 67 λεπτά για να υπερκεράσει την αντίσταση της αντιπάλου της, που βρίσκεται στο νούμερο 126 της παγκόσμιας κατάταξης.

Χαρακτηριστικό της διαφοράς κλάσης που υπήρχε ανάμεσα στις δύο αθλήτριες, είναι πως η Σάκκαρη κατάκτησε το πρώτο σετ με 6-0 και το δεύτερο με 6-1, σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε ελάχιστα πάνω από μια ώρα.

Αντίπαλός της στα δρόμο για τα προημιτελικά θα είναι η νικήτρια του ζεύγους ανάμεσα στις Πλίσκοβα και Πεγκούλα.

Sakkari soars



The 4️⃣th time @mariasakkari has won a WTA main draw match dropping just one game! #MiamiOpen pic.twitter.com/W8uHFW8WyI