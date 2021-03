Formula 1: Νικητής ο Χάμιλτον στο Μπαχρέιν

Ο Λιούς Χάμιλτον ήταν νικητής του πρώτου εφετινού αγώνα της Φόρμουλα Ένα που έγινε στο Μπαχρέιν, μετά από μεγάλη μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν.

Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes κατάφερε να πάρει τη νίκη βάζοντας υποψηφιότητα για την κατάκτηση και ενός 8ου παγκόσμιου τίτλου στην καριέρα του, μπροστά από τον Ολλανδό οδηγό της Red Bull-Honda που τον πίεσε μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

LEWIS: "Max was all over me right at the end, it was one of the hardest races I've had for a while, so I'm really grateful for it!"#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/DSY4vTH6MO