Έφυγε από τη ζωή η Σαμπίνε Σμιτς

Έφυγε από τω ζωή η Σαμπίνε Σμιτς, μία από τις κορυφαίες οδηγούς αγώνων.

Η Βασίλισσα του Nurburgring» έδωσε μάχη με τον κορονοιό. Η Σαμπίνε διαγνώστηκε με καρκίνο το 2017 όμως δεν κατάφερε να τον νικήσει.



Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η Frikadelli Racing, ομάδα που η Σαμπινέ είχε ιδρύσει με τον σύζυγό της.

«H Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) έφυγε χθες (Τρίτη) μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο”, ανέφερε η ανακοίνωση στα social media. “Ήταν 51 ετών. O Klaus Abbelen και όλοι οι συγγενείς και φίλοι της είναι βαθιά λυπημένοι για αυτή την μεγάλη απώλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Σαμπινέ οδηγούσε ένα από τα αγωνιστικά «ταξί» της διάσημης πίστας στο Νίρμπουργκρινγκ και έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή «Top Gear».

Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) passed away yesterday (Tuesday) after her brave fight against cancer. She was 51 years old. Klaus Abbelen and all relatives and friends are deeply saddened by the immeasurable loss. pic.twitter.com/G706HGxDTC