Super League 1: Η τελική βαθμολογία – Πότε θα γίνει η κλήρωση Play Off και Play Out

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου της Super League.

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε με κάποια σημαντικά αποτελέσματα, που άλλαξαν τα δεδομένα.

Στο ντέρμπι της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του ΠΑΟΚ και έμεινε ζωντανός στη μάχη για ευρωπαϊκή έξοδο.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα 3-1 της ουραγού ΑΕΛ στο Αλκαζάρ, παραμένοντας με μεγάλη διαφορά πρώτος.

Ο Άρης επικράτησε 1-0 του ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να βρίσκονται πλέον στην προτελευταία θέση.

Στο Πανθεσσαλικό, ο αδιάφορος Βόλος επιβλήθηκε 1-0 της ΑΕΚ, που για ένα ακόμη παιχνίδι προβλημάτισε με την απόδοσή της.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα πέρασε νικηφόρα από την Τρίπολη, καθώς νίκησε 1-0 του Αστέρα, ενώ στο «Αθ. Διάκος» Λαμία και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0.

Στη Ριζούπολη, ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού και πήρε ανάσα ενόψει των πλέι άουτ.

Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου



Πότε θα γίνει η κλήρωση και πότε ξεκινούν Play Off και Play Out

Την Καθαρά Δευτέρα βγαίνει το πρόγραμμα των play off και play out της Super League, ενώ θα μάθουμε και τις ημερομηνίες που θα… σεντράρουν τα νέα μίνι πρωταθλήματα.

Η αυλαία για τη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League έπεσε, μετά από 26 αγωνιστικές!

Έπεται όμως και συνεχεία, αφού η προκήρυξη προβλέπει play off για τις θέσεις 1-6 και play out για τις θέσεις 7-14 για να υποβιβαστεί μία ή ενδεχομένως και δύο ομάδες (έπειτα από μπαράζ), στη Super League 2.

Συγκεκριμένα, Ολυμπιακός, Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός θα αγωνιστούν στα Play Off, με την τρέχουσα βαθμολογία τους, με τον πρώτο της τελικής κατάταξης να αναδεικνευεται Πρωταθλητής και να παίζει στα προκριματικά του Champions League τη νέα σεζόν.

Οι επόμενες τρεις ομάδες θα πάρουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για το UEFA Europe Conference League, εκτός κι αν ο Κυπελλούχος Ελλάδας δεν είναι μέσα στις πρώτες τέσσερις του Πρωταθλήματος, οπότε μόνο ο 2ος και ο 3ος της τελικής κατάταξης θα βγουν στην Ευρώπη, ακολουθώντας τον Πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο.

Όπως ήδη έχει ανακοινώσει η διοργανώτρια, την Καθαρά Δευτέρα (15/3), θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η κλήρωση για τα δύο μίνι πρωταθλήματα.

Το πλάνο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι να ξεκινήσουν τα play off και τα play out άμεσα, δηλαδή το Σαββατοκύριακο 20-21 Μαρτίου, ωστόσο αυτό είναι προς το παρόν ένα σενάριο και επίσημα θα ξέρουμε αύριο μετά τη τηλεδιάσκεψη.

Ωστόσο, είναι το πιθανότερο σενάριο, καθώς οι ημερομηνίες πιέζουν, λόγω του EURO, με τρεις από τις 10 αγωνιστικές να διεξάγονται μεσοβδόμαδα και οι υπόλοιπες 7 τα Σαββατοκύριακα.

Σε ό,τι αφορά στα play out, επειδή οι αγωνιστικές είναι τρεις λιγότερες (7 στο συνόλο), οι αναμετρήσεις πιθανότατα θα γίνονται μόνο Σαββατοκύριακα, επίσης, αρχής γενομένης από το επόμενο, σύμφωνα με το επικρατέστερο σενέριο. Με δεδομενο οτι τέλος Μαρτίου υπάρχουν προκριματικά Εθνικών ομάδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο και στις 2/5 είναι Πάσχα, τa play out αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου.

Θυμίζουμε πως βάσει της διαδικασίας του μίνι πρωταθλήματος, οι τέσσερις τελευταίες ομάδες (ΑΕΛ, ΟΦΗ, Παναιτωλικός και Λαμία) θα δώσουν 3 ματς στην έδρα τους και 4 εκτός, ενώ οι υπόλοιπες (Απόλλων Σμύρνης, Ατρόμητος, ΠΑΣ Γιάννινα και Βόλος) θα δώσουν 4 εντός και 3 εκτός.

Η κλήρωση, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό από την Super League, θα γίνει ηλεκτρονικά. Για τα Play Οff θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 (15/3) και για τα Play Οut θα πραγματοποιηθεί στις 19:15 (15/3).

