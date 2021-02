Δεν ήθελα απλά να μιλήσω, ήθελα να αλλάξω κάτι. Στο αρχείο η υπόθεση Μπεκατώρου αλλά ...

Όπως αναμενόταν η δικογραφία για την αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατώρου για βιασμό από τον φερόμενο ως δράστη, Αριστείδη Αδαμόπουλο, μπήκε στο αρχείο.



Ο εισαγγελέας Νίκος Στεφανάτος που διενέργησε την προκαταρκτική εξέταση, αρχειοθέτησε την υπόθεση, καθώς τα αδικήματα τελέστηκαν πριν 23 χρόνια και επομένως δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη επειδή έχουν παραγραφεί.



Ωστόσο, η δικογραφία που άνοιξε με την κατάθεση της Ολυμπιονίκη οδήγησε στην υπόθεση της αθλήτριας ιστιοπλοΐας που κατήγγειλε βιασμό της όταν ήταν σε 11 χρονών από τον τότε προπονητή της, ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος αφού συνελήφθη με ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια μετά την άσκηση δίωξης από τον κ. Στεφανάτο.

Έρευνα και για όπλα



Η δεύτερη υπόθεση φαίνεται να αποκτά και νέα διάσταση καθώς, ο εισαγγελικός λειτουργός αποστέλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα Θήβας προκειμένου να ερευνηθούν καταγγελίες του πατέρα της αθλήτριας περί όπλων που κατείχε η οικογένεια του κατηγορούμενου.



Σύμφωνα με τον πατέρα της αθλήτριας, σε εξοχική κατοικία της οικογένειας του προφυλακισμένου προπονητή, στην Βοιωτία, υπήρχε μεγάλος αριθμός όπλων, μεταξύ των οποίων και ένα καλάσνικοφ. Ο κ. Στεφανάτος αποστέλλει τη σχετική καταγγελία στην Εισαγγελία Θήβας προκειμένου να ερευνηθεί η βασιμότητά της.



Η κ. Μπεκατώρου είχε αναφερθεί στην κατάθεσή της και σε δύο ακόμη περιπτώσεις αθλητριών οι οποίες ωστόσο δεν κλήθηκαν από τον εισαγγελικό λειτουργό καθώς οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές ήταν ήσσονος ποινικής βαρύτητας και για την αξιολόγησή τους απαιτούνταν έγκληση.

Την χαρά της για το γεγονός ότι πολλές γυναίκες από τους χώρους του αθλητισμού, του θεάτρου και του πανεπιστήμιου βγήκαν μπροστά και κατήγγειλαν για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και εργασιακό εκφοβισμό εξέφρασε σε συνέντευξή της η Σοφιά Μπεκατώρου.

Μιλώντας στο Associated Press, που αναφέρεται στην σπουδαία πορεία της Ελληνίδας Ολυμπιονίκη και το κύμα αποκαλύψεων μετά την εξομολόγησή της για το βιασμό που υπέστη το 1998, η ίδια είπε το εξής:

«Δεν ήμουν έτοιμη να το αντιμετωπίσω. Και δεν ήθελα απλά να μιλήσω γι' αυτό, ήθελα να αλλάξω κάτι. Και ήξερα ότι για να αλλάξω κάτι, θα έπρεπε να είμαι έτοιμη, είτε κάποιος με ακολουθούσε είτε όχι... Τώρα, είμαι».

«Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος που έχουμε στην προσωπική μας ζωή. Και αυτά είναι πράγματα που μπορούν πραγματικά να σε βάλουν σε βαθιά κατάθλιψη για πολύ καιρό», είπε για να προσθέσει ότι δεν υπάρχει η σωστή βοήθεια και το κατάλληλο περιβάλλον, δεν είναι εύκολο να τα ξεπεράσεις και να προχωρήσεις.

Tέλος, η 43χρονη αθλήτρια εξέφρασε την χαρά της επίσης για το γεγονός ότι συνδέθηκε με το κίνημα #MeToo, που ξέσπασε το 2017 στις ΗΠΑ. «Πρέπει να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που έχουν ζήσει τέτοιες εμπειρίες, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα» τόνισε.

VIDEO: Olympic sailing champion Sofia Bekatorou says she wants to help other sexual abuse victims after going public with her own experience.@AP interview here: https://t.co/R5Q4fMc6Ap pic.twitter.com/HYGIZIudlt